Полицаи спасиха ранен тюлен от река Елба в Хамбург

Г ермански полицаи спасиха вчера ранено тюленче, намерено на брега на река Елба в северния град Хамбург, предаде ДПА.

Намирането на тюлени се счита за необичайно в този район, заяви говорител на полицията.

German police officers have rescued an injured seal found on the banks of the Elbe in Hamburghttps://t.co/DUEyICXv00