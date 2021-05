Тюлен ухапа българка в Гърция, жената е в болница

Б ългарка е пострадала в Гърция и е настанена в болница, след като е била ухапана от тюлен, съобщи АНА-МПА.

Необичайният и рядък инцидент е станал близо до островчето Кира Панаяс северно от Алонисос. 50-годишната жена от България е била на почивка с ветроходна яхта, когато видяла тюлен в морето. Тя се приближила до него с намерението да го погали и да го разгледа отблизо. Тюленът обаче се подплашил и я нападнал, като я ухапал по краката.

Туристката е била откарана със сериозни рани по краката от спътниците си в здравната служба в Скопелос. Лекарите там са преценили, че е нужно да бъде прехвърлена в болница в град Волос.

Случаят е регистриран много близо до Зона 1 на Морския парк в Алонисос и се смята за особено рядък, защото тюлените, които живеят там, се намират в защитен район и са свикнали с хората, към които обикновено са приятелски настроени.

