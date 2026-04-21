Денис Ремзи си тръгна от Hell’s Kitchen без Черна куртка

Е дин от най-опитните професионалисти в Hell’s Kitchen, Денис Ремзи, се сбогува с кулинарната надпревара тази вечер. Той не успя да впечатли шеф Ангелов със своето авторско блюдо по време на предизвикателството за Черните куртки и напусна надпреварата, оставайки на почетното осмо място.

Източник: NOVA

В едно от най-важните изпитания до момента, претендентите трябваше да покажат какво са научили в Кухнята на Ада, предлагайки нов прочит на ястието, осигурило им място в голямата игра. Най-добре със задачата се справиха Спирова и Денисиньо. Място сред най-елитните готвачи в Кухнята на Ада заслужиха още Йордан, Събков, Цветомир, Трифонова и Галин.

След напрегнатата битка, Черните куртки се изправиха пред следващата вечерна резервация. Там ги очакваше чисто новото азиатско меню на шеф Виктор Ангелов, което се оказа сериозно изпитание. Проблеми в комуникацията и отборната игра не позволиха издаването на нито една от поръчките и донесоха номинации за Трифонова, Цветомир, Денисиньо, Галин и Йордан. Каква ще бъде съдбата им?

Елиминираният Ремзи е следващият ексклузивен гост в официалната подкаст поредица “Кухнята след Ада”. В новия епизод опитният кулинар разказва за пътя си от кастинг битките до отбора на Червените, за предизвикателствата, които крие вълнуващото приключение, както и какво не му е достигнало да бъде част от финалните предизвикателства. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Утре Черните потеглят към Лозен за нов сблъсък на колела, а обратно в най-горещия ресторант в България ще се изправят срещу опитните кулинари от седмия сезон на предаването, предвождани от големия победител шеф Мартин Методиев.

Всичко за Hell’s Kitchen може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “Кухнята след Ада” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.