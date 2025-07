Дейвид Духовни продаде разкошния си имот в Малибу за близо $11 милиона

З вездата от „Досиетата Х“ Дейвид Духовни официално продаде луксозното си убежище в Малибу.

Скрит зад частна порта, внимателно проектираният имот бе продаден за внушителната сума от 10 979 100 долара.

Основната къща разполага с три спални и се допълва от впечатляващо реставриран вагон, превърнат в стилно пространство за гости. Имотът обхваща 327 квадратни метра, като в тази площ не са включени вагона и допълнителната гъвкава постройка.

Actor David Duchovny has sold his distinctive Point Dume property for $11 million, nearly doubling his investment on the Malibu estate he purchased for $4.8 million in 2016. Read more: https://t.co/OFokwcVTqx pic.twitter.com/BSAONSHaBA