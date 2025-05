💍Дейвид Духовни се ожени за дългогодишната си приятелка

Д ейвид Духовни официално сключи брак с дългогодишната си приятелка Моник Пендълбери, след близо шест години връзка, потвърди Us Weekly.

64-годишният актьор и 31-годишната Пендълбери породиха слухове за скорошна сватба, след като бяха забелязани да се разхождат заедно в Малибу на 20 май, носейки на ръцете си пръстени, които изглеждаха като венчални халки.

Is David Duchovny Secretly Married? Fans Spot Wedding Rings on Him and Longtime Girlfriend Monique https://t.co/SzboMYrwzo pic.twitter.com/OXzggTM2Wo