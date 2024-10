Да загубиш 40 години: Странната история на мъж, блъснат от кола

Ж ертвата на ужасяваща автомобилна катастрофа се възстановява, след като се събужда от кома с убеждението, че все още е през 1980 г.

Последните спомени на Лучано Д'Адамо са, че излиза от дома си в Рим през март 1980 г., усеща внезапен силен удар и след това вижда тъмнина.

Събуждайки се в болницата няколко дни по-късно, той с травма научава, че инцидентът се е случил през 2019 г., и се оказва, че не си спомня за последните четири десетилетия.

Лучано не се разпознава в огледалото като мъж на 63 години, нито пък възрастната „непозната“, която му идва на гости: съпругата му.

Доколкото знаеше, тя все още беше 19-годишната му годеница, за която се надяваше да се ожени като млад мъж, променена от възрастта и съвместния живот, който вече не помнеше.

Лучано все още се приспособява към това, че има син на 30 години, който е по-възрастен, отколкото е знаел, че е - и е изумен от смартфоните и GPS навигацията, докато се запознава отново с един смел нов свят.

Пет години по-късно училищният възпитател все още работи с лекарите и семейството си, за да сглоби изгубеното време, изгражда нови отношения със съпругата, сина и внуците си и бавно се реинтегрира в 2024 г.

