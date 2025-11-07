Любопитно

„Човешката кулка Барби“ почина при съмнителни обстоятелства, полицията разследва

Неочакваната смърт на Барбара Янкавски, известна като „човешката кулка Барби“, шокира нейните последователи

7 ноември 2025, 10:46
„Човешката кулка Барби“ почина при съмнителни обстоятелства, полицията разследва
Източник: iStock/Getty Images

Б арбара Янкавски, бразилска инфлуенсърка, известна в платформите като „Boneca Desumana“ (което означава „нечовешка кукла“), почина в неделя в Сао Пауло на 31 години, пише Newsweek.

Според полицейски доклад, прегледан от CNN Brasil, 51-годишният обществен защитник Ренато Кампос Пинто де Вито заяви пред властите, че е

наел Янкавски, която беше известна и като „човешката кулка Барби“, за „сексуални услуги“ в нощта на смъртта ѝ, и двамата са използвали забранени вещества по време на срещата си.

След като забелязал, че Янкавски е спряла да се движи докато спи, де Вито се свързал със службата за Спешна помощ на Сао Пауло (SAMU) и следвал инструкции за реанимация около девет минути, докато пристигнали медицински лица и обявили смъртта ѝ, заяви общественият защитник, все още по информация на CNN Brasil.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by TMZ (@tmz_tv)

Полицията е открила тялото на Янкавски облечено само в бельо, с нараняване на левия очен клепач и следи по гърба.

Приятел на де Вито, който е бил на място през деня, разказал на полицията, че нараняването на лицето на Янкавски е резултат от падане по-рано през деня, съобщи CNN Brasil, цитиран от полицейски доклад.

Последният пост на Янкавски в социалните мрежи, в който участва инфлуенсърът Avos Da Razao, е публикуван на 1 октомври. По времето на смъртта ѝ, тя не беше обновявала акаунтите си повече от месец.

Неочакваната смърт на Янкавски шокира нейните последователи.

Звездата в социалните мрежи събра над 400 000 последователи в Instagram и TikTok, документирайки поне 27 козметични процедури, включително публично споделен facelift през юни. Тя често дискутираше естетическите стандарти и личната трансформация в платформите.

По темата

Барбара Янкавски инфлуенсър Човешка кукла Барби смърт Сао Пауло сексуални услуги наркотици козметични операции полицейско разследване криминален случай
7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница
7 ноември: Когато капитаните надвиха генералите - битката при Сливница

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

Дъждовен петък, сняг в планините, но идва ново затопляне

