Опашки за пенсии пред пощите

О т днес започва изплащането на пенсиите за ноември. Тъй като следващите два дни са почивни, те очакват опашки пред пощенските клонове, тъй като повечето пенсионери ще искат да получат парите си преди почивните дни, съобщи pariteni.bg.



Изплащането на пенсиите ще завърши на 20 ноември (четвъртък). Преводите на сумите за ноемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени още днес.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 17 ноември (понеделник).

Информацията за всички видове плащания, извършвани от Националния осигурителен институт към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика „Календар на плащанията“.