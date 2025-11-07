Александър Йорданов: Антибългаризмът е политическа валута в Скопие

Красота с висока цена: Какво има в хапчетата за отслабване, заради които десетки жени са в болница

„Не мога да нарека българите и македонците два народа. В моето съзнание те са един народ“, заявява бившият ни посланик в Скопие и дългогодишен евродепутат Александър Йорданов в разговор с Михайлина Димитрова. Той подчертава, че всички герои, с които днешна Македония се гордее – Гоце Делчев, Даме Груев, Сандански, Пере Тошев – са се самоопределяли като българи, учили са в български училища и писали са на български език. „Ако подарим тази памет на някой друг, утре ще трябва да обясняваме на света кои сме.“

Източник: Телеграфно подкастът

Скандалът с Цеца Величкович и антибългарската омраза

"Това е пореден македонски цирк - така изглежда отстрани, но при всички случаи това е реакция, резултат от политиката на антибългаризма в Северна Македония. Свидетели сме как насажданият с години език на омразата към всичко българско премина от говорене в действия. В последните години има вече и извършени престъпления от омраза към България."

Йорданов е убеден, че трябва да отстояваме своята история и култура – това го прави всеки европейски народ и го дължим на предците си. "Антибългаризмът се е превърнал в политическа валута в Скопие, а България твърде дълго е стояла в ролята на пасивен наблюдател."

За него най-страшното постижение на македонската политика е, че е успяла да раздели един народ. „Не може един баща да създаде два народа. Всички македонци знаят, че техните предци са имали българско самосъзнание – от Кирил Пейчинович до Братя Миладинови и Григор Пърличев. Това е документирана истина, не митология.“

За премиера Мицкоски: Самоуверен и невеж

Йорданов познава лично сегашния премиер на Северна Македония Християн Мицкоски. „Направи ми впечатление на прекалено самоуверен човек, без особено покритие. Невеж по исторически въпроси, но с огромно самочувствие.“

Той е категоричен, че антибългарската реторика е просто инструмент за мобилизация на избиратели. „Антибългаризмът печели избори – това се видя и сега, при местния вот, където ВМРО–ДПМНЕ спечели с кампания, основана върху омразата към България, вместо върху местните проблеми.“

Йорданов е убеден, че докато Мицкоски е на власт, реален напредък в отношенията няма да има, но настоява България да не чака пасивно: „Активната страна трябва да е България. Не да чакаме Скопие да направи крачка, а ние да реагираме – ние трябва да задаваме темпото.“

Приятели на България: Георгиевски и Трайковски

Любчо Георгиевски е един от малкото македонски политици, който знае историята такава, каквато е. „Той е честен, интелигентен и не жертва истината заради кариера.“ Йорданов разказа колоритна случка от 90-те, когато му обяснил, че името „Люпчо“ произлиза от „любов“, а не от „излюпен“, след което политикът започнал да го пише с „б“ – Любчо, не Люпчо. „Трябва да сме откровени с македонците, но с чувство за хумор и добронамереност.“

С особен респект Йорданов говори за покойния президент Борис Трайковски, когото определя като „честен и искрен приятел на България“. „Той отлично познаваше истината за историята и знаеше, че българи и македонци са един народ.“

При една дипломатическа среща Трайковски дори се пошегувал: „Ако премина на моя струмишки диалект, само българският амбасадор ке ме разбере.“

В края на разговора Александър Йорданов обобщи: „Нашата сила е в истината. България трябва да води активна, настойчива и културна политика към Македония, защото сме един народ, разделен по политически причини.“