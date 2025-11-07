Н овата Америка – на свободата… и не съвсем. Как се промени страната на неограничените възможности година след най-съдбоносните президентски изборите в скорошната история? В „Темата на NOVA” тази събота кореспондентът Галина Петрова проследява ключовите събития в „горещите” точки на Съединените щати, които буквално преобразяват страната след завръщането на Доналд Тръмп като държавен глава.

Американският президент, наричан още „главният строител” – започна преустройство на Белия дом на фона на задълбочаващи се проблеми с инфраструктурата в цялата страна. Тръмп казва, че обликът на държавата е негов приоритет – от улиците с бездомни в Калифорния и Орегон до новите правила за прически и бръснене сред военнослужещите.

Отвъд външните промени обаче – бедността и социалното напрежение растат, въвеждат се мерки и срещу свободата на словото. Националната гвардия е по улиците на десетки градове – в опит да овладее бурните протести против авторитаризма. Американският президент преобръща не само социалната и икономическа политика в Щатите, но и световния дневен ред. Докъде ще стигне преобразяването на Америка? Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Красимир Николаев.

Очаквайте „Преобразената Америка“ в „Темата на NOVA“, на празничния 8 ноември, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.