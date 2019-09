С лужбите за спешно реагиране заловиха необичаен нарушител, разхождащ се по покривите на сгради в предградие на Лил - черна пантера, съобщи Асошиейтед прес.

Пожарникари и ветеринар пристигнаха на място след сигнали на жителите в квартала, видели голяма котка "да се разхожда по покривите".

На снимки и видео се вижда, че животното се чувства съвсем на свой терен там, разхожда се по улуците и минава по перваза на затворен прозорец.

Любопитното животно неблагоразумно влязло в един дом и това улеснило залавянето му.

То било упоено със стрела и затворено в клетка.

Откъде се е появила пантерата, не е известно. Някои медии предполагат, че животното е било отгележдано като домашно. В момента се намира в местната зоологическа градина.

