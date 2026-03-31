Част от Айфеловата кула скоро може да бъде ваша — ако имате парите

Оригинална част от стълбището на Айфеловата кула от 1889 г. отива на търг в Париж на 21 май. Секцията от ковано желязо с височина 2,60 метра е част от историческото вито стълбище, а очакваната цена за ценния фрагмент надхвърля 50 000 евро

31 март 2026, 14:31
Част от Айфеловата кула скоро може да бъде ваша — ако имате парите
Ф ранкофили, ликувайте: част от емблематичната Айфелова кула скоро може да бъде ваша. На 21 май оригинална секция от стълбището на кулата ще бъде обявена на търг и историята ще бъде продадена на предложилия най-висока цена, съобщава The Post.

Завършена през 1889 г., Айфеловата кула е проектирана от френския строителен инженер Гюстав Айфел. Първоначално планирана да просъществува само двадесет години, тя оцелява в продължение на почти век и половина.

За 180 хил. евро холандска компания купи детайл от премахнато през 1983 г. стълбище с историческа стойност

По време на изграждането си Айфеловата кула изпреварва паметника на Вашингтон, за да се превърне в най-високата изкуствена структура в света — титла, която държи в продължение на четири десетилетия, докато сградата „Крайслер“ в Ню Йорк не е завършена през 1929 г.

През 1983 г. оригиналните спираловидни стълбища, свързващи втория и третия етаж на кулата, са демонтирани на 24 секции и заменени с асансьори.

От тези 24 секции една се намира на първия етаж на Айфеловата кула, а три други са изпратени в музея „Орсе“, парка „Ла Вилет“ и Музея на желязото в Париж. Останалите секции са продадени на търг и могат да бъдат открити по целия свят — от Дисниленд до малки градчета в Пенсилвания и дори в Япония.

Сега анонимен продавач връща своя фрагмент от известната кула на аукцион чрез аукционна къща Artcurial. Рядкото парче е високо 2,60 метра и е останало в същата частна колекция в продължение на повече от четири десетилетия.

Можете да си купите част от Айфеловата кула

„Той му се е наслаждавал достатъчно дълго“, споделя пред Artnet специалистът по Арт Деко в Artcurial Сабрина Дола, „и сега обстоятелствата го отвеждат другаде“.

Желязната секция, която наскоро е била реставрирана в оригиналния си кафяв цвят от работилниците, поддържащи Айфеловата кула, е петата част от стълбището, която се препродава от 2013 г. насам. През 2016 г. подобно парче беше продадено за близо 600 000 долара след ожесточено наддаване. През 2018 г. секция от стълбище беше продадена за 186 000 долара, а през 2020 г. друга бе купена за 290 000 долара.

Част от стълбището на Айфеловата кула = 220 хил. евро

От Artcurial прогнозират, че новият елемент може да достигне сума над 57 000 долара.

„На 21 май 2026 г. отделът за Арт Деко на Artcurial ще представи част от историята на Айфеловата кула: секция от оригиналното вито стълбище от 1889 г., проектирано под ръководството на Гюстав Айфел. Това парче, част от стълбището, свързващо втория и третия етаж, се оценява на 40 000 – 50 000 евро“, заявиха от аукционната къща.

„С обща височина 2,75 метра (2,60 метра до площадката) и диаметър 1,75 метра, тази структура, изработена от стомана и нитована ламарина, с 14 стъпала, е била част от спираловидното стълбище, което някога е позволявало на посетителите да достигнат върха на Айфеловата кула“.

520 хил.евро и си купуваш част от Айфеловата кула

Кулата от ковано желязо е сред най-посещаваните туристически обекти в света. Първоначално тя е била висока 312 метра, но се използва за радиоразпръскване повече от 100 години, като височината на върха ѝ се е променяла многократно при подмяна на антени. Добавянето на DAB+ (цифрово аудио) антена през 2022 г. увеличи височината на кулата до 330 метра. Айфеловата кула обикновено е отворена 365 дни в годината, но е изправена пред периодични непланирани затваряния поради стачки.

„Къде се забърза, Боби?“ - България скърби за капитана си Борислав Михайлов

„Къде се забърза, Боби?“ - България скърби за капитана си Борислав Михайлов

Живот в сянка и промиване на мозъци: 6 звезди, които бяха част от страховити секти

Живот в сянка и промиване на мозъци: 6 звезди, които бяха част от страховити секти

Жертви и ранени: Напрежението между Иран и Израел ескалира

Жертви и ранени: Напрежението между Иран и Израел ескалира

Тръмп сподели видео с мощна експлозия в Исфахан след удари срещу Иран

Тръмп сподели видео с мощна експлозия в Исфахан след удари срещу Иран

От философия до успешно управление: Д-р Джей Даниел Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Даниел Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Мъжко или женско куче – кой е правилният избор за вас?

Мъжко или женско куче – кой е правилният избор за вас?

dogsandcats.bg
31 март: Големият скок във времето от 1916 г.
Ексклузивно

31 март: Големият скок във времето от 1916 г.

Преди 8 часа
Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник
Ексклузивно

Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник

Преди 8 часа
<p>"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран</p>
Ексклузивно

"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран

Преди 7 часа
Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп

Преди 7 часа
7 скрити знака, че партньорът ви е егоист и няма да ви направи щастливи

7 скрити знака, че партньорът ви е егоист и няма да ви направи щастливи

Любопитно Преди 42 минути

Жените често не забелязват тези предупредителни знаци в началото на една връзка и по-късно дълбоко съжаляват за това

Авария остави без топла вода част от центъра на София

Авария остави без топла вода част от центъра на София

България Преди 53 минути

Задържаха 17-годишен, планирал масово убийство в училище в Италия

Задържаха 17-годишен, планирал масово убийство в училище в Италия

Свят Преди 1 час

Разследващите предполагат, че момчето се опитавало да направи самоделни оръжия и взривни устройства

Ким Кардашиян се превърна в истинска състезателка от Формула 1

Ким Кардашиян се превърна в истинска състезателка от Формула 1

Любопитно Преди 1 час

Ким Кардашиян подхрани слуховете за романс с пилота от Формула 1 Луис Хамилтън, след като се появи в Токио с ефектен състезателен гащеризон. Докато тя се забавляваше с децата си, Хамилтън бе в японската столица за предстоящото Гран При

Икономист развенча мита за фалитите: Ресторантите вдигнаха цените с над 100%

Икономист развенча мита за фалитите: Ресторантите вдигнаха цените с над 100%

България Преди 1 час

Докато бизнесът се оплаква от „непосилни разходи“, данните показват нещо съвсем друго. Анализ на Адриан Николов от ИПИ разби аргументите на ресторантьорите за драстичното поскъпване

Огромна дупка "погълна" кола в Пловдив

Огромна дупка "погълна" кола в Пловдив

България Преди 1 час

Инцидентът е станал на улица „Ландос“ в квартал „Изгрев“, където асфалтът пропаднал след спукване на водопровод

Задържаха шофьор в Бургас с рекордните 4,46 промила алкохол

Задържаха шофьор в Бургас с рекордните 4,46 промила алкохол

България Преди 1 час

Той отказал да даде кръвна проба за химичен анализ

Тръмп иска да "вземе петрола на Иран" - може ли и какво би означавало това?

Тръмп иска да "вземе петрола на Иран" - може ли и какво би означавало това?

Свят Преди 2 часа

Тръмп заяви, че американските сили биха могли да превземат експортния петролен център на Иран на остров Харг, докато войната навлиза във втория си месец

Мария Петрова

Съпругата на Борислав Михайлов - Мария Петрова: Ти Беше моят мир! Отиде си една вселена

България Преди 2 часа

„Отиде си една вселена!“ С тези разтърсващи думи Мария Петрова се сбогува със своя съпруг Борислав Михайлов. Златната ни гимнастичка сподели трогателен пост след внезапната кончина на легендарния вратар, който издъхна в София на 63-годишна възраст

Борислав Михайлов

Ясно е кога и къде ще бъде последното сбогом с легендарния Борислав Михайлов

България Преди 2 часа

България се прощава с легендарния капитан на „Златното поколение“ Борислав Михайлов тази събота, 4 април. Опелото на бившия президент на БФС, който почина на 63-годишна възраст, ще бъде отслужено в столицата. Вижте подробности за часа и мястото

БАБХ затвори магазин заради тонове месо с изтекъл срок и без документи

БАБХ затвори магазин заради тонове месо с изтекъл срок и без документи

България Преди 2 часа

Цялото количество ще бъде унищожено в екарисаж

,

Проектът "Аве Мария" не отстъпва върха: Втора седмица е най-гледаният филм у нас

Любопитно Преди 2 часа

Проектът "Аве Мария" остава лидер в кината за втора седмица, следван от анимацията "Хопъри". В топ 10 влизат три нови премиери, докато ветеранът "Зоотрополис 2" продължава да трупа приходи. Общо над 40 000 зрители са посетили салоните у нас уикенда

Социалният министър: Няма да допуснем натиск върху уязвими групи преди изборите

Социалният министър: Няма да допуснем натиск върху уязвими групи преди изборите

България Преди 2 часа

Хасан Адемов и и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев са на посещение в Якоруда заради сигнали за използване на социалната система за политически натиск

2Bona: „Не правим музика по трендове“ – Тони и Кун за успеха, сцената и пътят без компромиси

2Bona: „Не правим музика по трендове“ – Тони и Кун за успеха, сцената и пътят без компромиси

Любопитно Преди 2 часа

Пред Мари-Никол двамата разказват за приятелството си, за началото в музиката, за големите концерти и за философията, която стои зад всичко, което правят

Как САЩ искаше да купи Куба: Дългата история на конфликтите

Как САЩ искаше да купи Куба: Дългата история на конфликтите

Свят Преди 2 часа

Доналд Тръмп не е първият американски президент с амбиции да превземе Куба. Още през 1848 г.

<p>Израел прие закон за смъртно наказание</p>

Израел прие закон за смъртно наказание - международно възмущение и призиви към Съвета за сигурност

Свят Преди 2 часа

С приетия текст на закона смъртното наказание, чрез обесване, става „дефолтна“ присъда за палестинци, признати за виновни в убийства

Как мога да помогна на котката ми да се адаптира към новия дом

dogsandcats.bg

5 популярни мита за храненето на кучета и котки

dogsandcats.bg
1

Започнаха брачните игри на глухарите

sinoptik.bg
1

Деца „нарисуваха” родопско сърце в Пампорово

sinoptik.bg

Синът на Йоанна Темелкова подкара колата от „Завръщане в бъдещето“

Edna.bg

Геогри Господинов стана Доктор хонорис кауза във Франция

Edna.bg

Божинов: Тръгва си част от едно поколение, което ни учеше да мечтаем

Gong.bg

Гледахте НА ЖИВО: Ексклузивен разговор с Лора Христова

Gong.bg

Отиде си легендарният футболист Борислав Михайлов

Nova.bg

България скърби за загубата на Борислав Михайлов

Nova.bg