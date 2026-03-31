Част от Айфеловата кула скоро може да бъде ваша — ако имате парите

Ф ранкофили, ликувайте: част от емблематичната Айфелова кула скоро може да бъде ваша. На 21 май оригинална секция от стълбището на кулата ще бъде обявена на търг и историята ще бъде продадена на предложилия най-висока цена, съобщава The Post.

Завършена през 1889 г., Айфеловата кула е проектирана от френския строителен инженер Гюстав Айфел. Първоначално планирана да просъществува само двадесет години, тя оцелява в продължение на почти век и половина.

За 180 хил. евро холандска компания купи детайл от премахнато през 1983 г. стълбище с историческа стойност

По време на изграждането си Айфеловата кула изпреварва паметника на Вашингтон, за да се превърне в най-високата изкуствена структура в света — титла, която държи в продължение на четири десетилетия, докато сградата „Крайслер“ в Ню Йорк не е завършена през 1929 г.

През 1983 г. оригиналните спираловидни стълбища, свързващи втория и третия етаж на кулата, са демонтирани на 24 секции и заменени с асансьори.

От тези 24 секции една се намира на първия етаж на Айфеловата кула, а три други са изпратени в музея „Орсе“, парка „Ла Вилет“ и Музея на желязото в Париж. Останалите секции са продадени на търг и могат да бъдат открити по целия свят — от Дисниленд до малки градчета в Пенсилвания и дори в Япония.

Сега анонимен продавач връща своя фрагмент от известната кула на аукцион чрез аукционна къща Artcurial. Рядкото парче е високо 2,60 метра и е останало в същата частна колекция в продължение на повече от четири десетилетия.

„Той му се е наслаждавал достатъчно дълго“, споделя пред Artnet специалистът по Арт Деко в Artcurial Сабрина Дола, „и сега обстоятелствата го отвеждат другаде“.

Желязната секция, която наскоро е била реставрирана в оригиналния си кафяв цвят от работилниците, поддържащи Айфеловата кула, е петата част от стълбището, която се препродава от 2013 г. насам. През 2016 г. подобно парче беше продадено за близо 600 000 долара след ожесточено наддаване. През 2018 г. секция от стълбище беше продадена за 186 000 долара, а през 2020 г. друга бе купена за 290 000 долара.

Част от стълбището на Айфеловата кула = 220 хил. евро

От Artcurial прогнозират, че новият елемент може да достигне сума над 57 000 долара.

„На 21 май 2026 г. отделът за Арт Деко на Artcurial ще представи част от историята на Айфеловата кула: секция от оригиналното вито стълбище от 1889 г., проектирано под ръководството на Гюстав Айфел. Това парче, част от стълбището, свързващо втория и третия етаж, се оценява на 40 000 – 50 000 евро“, заявиха от аукционната къща.

„С обща височина 2,75 метра (2,60 метра до площадката) и диаметър 1,75 метра, тази структура, изработена от стомана и нитована ламарина, с 14 стъпала, е била част от спираловидното стълбище, което някога е позволявало на посетителите да достигнат върха на Айфеловата кула“.

520 хил.евро и си купуваш част от Айфеловата кула

Кулата от ковано желязо е сред най-посещаваните туристически обекти в света. Първоначално тя е била висока 312 метра, но се използва за радиоразпръскване повече от 100 години, като височината на върха ѝ се е променяла многократно при подмяна на антени. Добавянето на DAB+ (цифрово аудио) антена през 2022 г. увеличи височината на кулата до 330 метра. Айфеловата кула обикновено е отворена 365 дни в годината, но е изправена пред периодични непланирани затваряния поради стачки.