Бърза рецепта за бананов сладолед, готов само за 10 минути

Б анановият сладолед е един от най-бързите и лесни десерти, които можете да приготвите у дома. А най-хубавото е, че можете да го направите още по-вкусен и интересен, като добавите любимите си съставки или други замразени плодове. Ето как да си приготвите този супер лесен сладолед у дома – рецептата идва от YouTube канала Tasty Kitchen с Наталия Данилюк.

Необходими продукти:

банани – 2–3 бр.

мляко – 100 мл

Начин на приготвяне стъпка по стъпка:

Замразете бананите. Обелете ги, нарежете ги на кръгчета и ги подредете върху чиния или дъска за рязане. Поставете ги във фризера за около 1–2 часа. Блендирайте. Прехвърлете замразените банани в блендер, добавете 100 мл мляко и пасирайте до получаване на гладка кремообразна смес. Сервирайте веднага. Вашият домашен бананов сладолед е готов!

Източник: iStock/Getty Images

Полезни съвети

Избирайте добре узрели банани – те са по-сладки и ароматни, така няма да имате нужда от допълнителни подсладители.

Замразяването е ключова стъпка – не я пропускайте.

Ако резените банан се слепят, потопете ги за няколко секунди в гореща вода. Така ще се разделят по-лесно и ще улесните блендирането.