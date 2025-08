Изненадата на лятото: Сладолед с вкус на кърма

Н ов сладолед официално бе посрещнат със заинтересованост по целия свят — той носи вкус, който най-накрая дава отговор на въпрос, за който мнозина тайно са се чудили. По повод пускането на новата си ръчна помпа за кърма 2 в 1, популярната бебешка марка Frida се обедини с OddFellows Ice Cream, за да създаде уникален вкус, вдъхновен от кърмата.

Той ще бъде достъпен за ограничен период от време — от вторник, 5 август, до 10 август — в локацията на OddFellows в Дъмбо, Ню Йорк.

Ще се осмелите ли да опитате? Сладолед с вкус на дзадзики, буюрди или октопод с узо

"Сладоледът ще бъде перфектно представяне на сладката, кремообразна, богата на хранителни вещества кърма, която всички сме искали да опитаме, но се страхуваме да си поискаме", пише в прессъобщение на фирмата.

Продуктът имитира не само вкуса, но и ползите от истинската кърма, включвайки съставки, обогатени с Омега-3, лактоза, калций, желязо, витамини B и D, цинк и вода за хидратация. Жълтият му цвят е съобразен с този на коластрата – мляко, което според Националната медицинска библиотека се произвежда още през третия триместър и до 25 дни след раждането. Сладките нотки идват от осолен карамел и меден сироп, които придават приятен вкус на сладоледа.

Would you try breast milk-flavored ice cream? Frida, a company known for making baby products, has teamed up with ice cream chain Oddfellows to sell a flavor that tastes like breast milk.



