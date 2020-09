Британската принцеса Юджини чака дете

Б ританската принцеса Юджини и съпругът ѝ Джак Бруксбанк очакват първото си дете догодина, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на информация от Бъкингамския дворец.

В направеното в социалната мрежа Туитър съобщение се посочва, че кралското семейство „има удоволствието” да съобщи, че двойката е в очакване на

първо бебе в началото на 2021 г.

👶 Her Royal Highness Princess Eugenie and Mr Jack Brooksbank are very pleased to announce that they are expecting a baby in early 2021.

.

The Duke of York and Sarah, Duchess of York, Mr and Mrs George Brooksbank, The Queen and The Duke of Edinburgh are delighted with the news. pic.twitter.com/nLrzkwHMGC