"Тя разруши цветовата схема": Булка изгони сестра си от сватбата, не спазила жълтия дрескод

Б улка зададе доста интригуващ въпрос в интернет, а именно дали е сгрешила, като е изгонила сестра си от сватбата, след като не спазила дрескода.

25-годишната жена споделя в публикация в популярния форум на Reddit. По думите ѝ тя и годеникът ѝ решили, че "ще е забавно" да определят "цветова схема" за сватбата си, в която гостите им ще носят цвят в съответствие с това към коя страна на сватбеното тържество принадлежат.

Булката казала, че любимият ѝ цвят е жълтият, а любимият цвят на младоженеца - синият, така че гостите им били помолени да носят съответните цветове, докато общите приятели носели зелено. Тя отбеляза, че не е изисквала от гостите да се "обличат от глава до пети в определения им цвят", и каза, че те могат да носят и "неутрални цветове" с жълт, син или зелен аксесоар. Тя обаче поиска гостите да не носят цветове извън тези.

"Когато сестра ми Джен разбра за това, тя се разсърди. Не знаех това по това време, но тя мрази жълтото и каза, че то я "прави бледа". Каза ми, че при никакви обстоятелства няма да носи жълто. Аз свих рамене и казах, че това е добре - просто ще я изгоня, ако не носи жълто", спомня си булката в публикацията си.

Bride Kicks Sister Out of Wedding for Not Following Yellow Dress Code: ‘She Ruined' the 'Color Scheme' https://t.co/7zwLwOFaRR