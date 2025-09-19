П утин е привлякъл редактор на Playboy да се бие във войната срещу Украйна. 48-годишният Владимир Ляпоров е изпратен на фронтовата линия лично от руския президент, пише Daily Star.

Бившият главен редактор на мъжкото списание в Русия е подписал договор с московското министерство на отбраната, с което обвиненията срещу него по наказателно дело за присвояване, включващо две компании в Лондон, са оттеглени.

Той беше обвинен в прокремълски телевизионни репортажи за създаване на финансова пирамидална схема. Телевизионният канал REN съобщава, че осем души са понесли загуби в предполагаемата измама за 600 638 долара. Съдебното дело е текло от август, но е било прекратено, след като той се е съгласил да участва във войната.

Ляпоров беше обвинен в измама по чл. 159, чл. 4 от руския Наказателен кодекс, който предвижда до 10 години затвор. Но сега той вече не е изложен на риск от затвор благодарение на Путин.

Според ТАСС, руска държавна информационна агенция, властите са замразили около 30 милиона рубли в сметките на Ляпоров и той е бил под забрана за пътуване. Агенцията добави, че той е признал вината си в едно от пет криминални обвинения, преди по-късно да се оттегли от показанията си.

Putin drafts Playboy editor to fight in Ukraine war as he's sent to frontline https://t.co/gO33H5liKV pic.twitter.com/5fvHvzKWsr — Daily Star (@dailystar) September 17, 2025

Путин е вербувал както осъдените, така и обвиняемите в Русия за войната в замяна на отмяна на присъдите им или на обвиненията срещу тях.

Ляпоров беше назначен за редактор на руското издание на Playboy през 2007 г.

Това се случва и, след като руски хулигани от същите групи, които се сблъскаха с английски фенове на Евро 2016, са замесени в незаконното нахлуване на Владимир Путин в Украйна .

Тези руски привърженици са имали насилствени сблъсъци с части от английските фенове преди и след равенството 1:1 в груповата фаза.

Хулиганите бяха обвинени в извършването на брутални, координирани атаки из града, довели до десетки ранявания и един мъж, който остана парализиран за цял живот.

Главният прокурор на Марсилия твърди, че група от 150 руснаци, въоръжени с метални пръти и друго бойно оборудване, са отговорни за по-голямата част от насилието. Те бяха етикетирани като „хипер агресивни“. Според съобщенията някои от тези хулигани сега са на фронтовата линия на войната на Путин срещу Украйна.

Putin drafts Playboy editor to fight in Ukraine war as he's sent to frontlinehttps://t.co/gO33H5kKVn pic.twitter.com/oULbxWLWni — Daily Star (@dailystar) September 17, 2025

Френският вестник L'Equipe твърди, че същите хулигани, които нападнаха английски фенове, сега размахват пушки в Украйна. Те са част от „Еспаньола“ – нередовно военно формирование, водено от командир Михаил Турканов, чието тяло е украсено с татуировки със свастика.

„Фактът, че са футболни фенове, хулигани, го превръщам в огромен актив. Защото хората, които се присъединяват към нас, идват с определена нагласа, след игрищата, след боевете в градовете, по стадионите и т.н. Като използваме този дух, става взривоопасно“, заяви той.