Свят

Путин изпрати бивш редактор на Playboy на фронта в Украйна

Бившият главен редактор на скандалното мъжко списание в Русия е подписал договор с московското министерство на отбраната

19 септември 2025, 12:21
Путин изпрати бивш редактор на Playboy на фронта в Украйна
Източник: Getty Images

П утин е привлякъл редактор на Playboy да се бие във войната срещу Украйна. 48-годишният Владимир Ляпоров е изпратен на фронтовата линия лично от руския президент, пише Daily Star.

Бившият главен редактор на мъжкото списание в Русия е подписал договор с московското министерство на отбраната, с което обвиненията срещу него по наказателно дело за присвояване, включващо две компании в Лондон, са оттеглени.

Той беше обвинен в прокремълски телевизионни репортажи за създаване на финансова пирамидална схема. Телевизионният канал REN съобщава, че осем души са понесли загуби в предполагаемата измама за 600 638 долара. Съдебното дело е текло от август, но е било прекратено, след като той се е съгласил да участва във войната.

Ляпоров беше обвинен в измама по чл. 159, чл. 4 от руския Наказателен кодекс, който предвижда до 10 години затвор. Но сега той вече не е изложен на риск от затвор благодарение на Путин.

Според ТАСС, руска държавна информационна агенция, властите са замразили около 30 милиона рубли в сметките на Ляпоров и той е бил под забрана за пътуване. Агенцията добави, че той е признал вината си в едно от пет криминални обвинения, преди по-късно да се оттегли от показанията си.

Путин е вербувал както осъдените, така и обвиняемите в Русия за войната в замяна на отмяна на присъдите им или на обвиненията срещу тях.

Ляпоров беше назначен за редактор на руското издание на Playboy през 2007 г.

Това се случва и, след като руски хулигани от същите групи, които се сблъскаха с английски фенове на Евро 2016, са замесени в незаконното нахлуване на Владимир Путин в Украйна .

Тези руски привърженици са имали насилствени сблъсъци с части от английските фенове преди и след равенството 1:1 в груповата фаза.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Daily Star (@dailystar)

Хулиганите бяха обвинени в извършването на брутални, координирани атаки из града, довели до десетки ранявания и един мъж, който остана парализиран за цял живот.

Главният прокурор на Марсилия твърди, че група от 150 руснаци, въоръжени с метални пръти и друго бойно оборудване, са отговорни за по-голямата част от насилието. Те бяха етикетирани като „хипер агресивни“. Според съобщенията някои от тези хулигани сега са на фронтовата линия на войната на Путин срещу Украйна.

Френският вестник L'Equipe твърди, че същите хулигани, които нападнаха английски фенове, сега размахват пушки в Украйна. Те са част от „Еспаньола“ – нередовно военно формирование, водено от командир Михаил Турканов, чието тяло е украсено с татуировки със свастика.

„Фактът, че са футболни фенове, хулигани, го превръщам в огромен актив. Защото хората, които се присъединяват към нас, идват с определена нагласа, след игрищата, след боевете в градовете, по стадионите и т.н. Като използваме този дух, става взривоопасно“, заяви той. 

Източник: Daily Star    
Путин Война в Украйна Владимир Ляпоров Редактор на Playboy Вербуване Отпадане на обвинения Наказателно дело Финансова измама Руски хулигани Фронтова линия
Последвайте ни

По темата

Разследват жестоко убийството в София, има задържани

Разследват жестоко убийството в София, има задържани

Кейт Мидълтън на банкет с изненадващ член на семейство Тръмп, Тифани остана извън кадър

Кейт Мидълтън на банкет с изненадващ член на семейство Тръмп, Тифани остана извън кадър

Росен Желязков: Домашната ракия и вино са изконен бит на българина, няма да им посягаме

Росен Желязков: Домашната ракия и вино са изконен бит на българина, няма да им посягаме

Прокуратурата в Германия повдигна обвинения срещу „криптокралицата“ Ружа Игнатова

Прокуратурата в Германия повдигна обвинения срещу „криптокралицата“ Ружа Игнатова

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Tesla прикрива 3 инцидента с Robotaxi

Tesla прикрива 3 инцидента с Robotaxi

carmarket.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 3 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 3 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 3 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 3 дни

Виц на деня

– Скъпа, защо винаги, когато спорим, аз трябва да съм този, който се извинява? – Защото си женен, миличък. Това е част от договора!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Делян Пеевски с остро писмо към премиера Желязков – иска спешни мерки за проблема с безводието

Делян Пеевски с остро писмо към премиера Желязков – иска спешни мерки за проблема с безводието

България Преди 10 минути

Настояваме Вие да се фокусирате изцяло върху действията за разрешаването на този проблем и да работите за хората, се казва в писмото

Обвиниха мъжа, заподозрян за убийството на съпругата си в Дупнишко

Обвиниха мъжа, заподозрян за убийството на съпругата си в Дупнишко

България Преди 16 минути

На 11 септември в с. Крайници умишлено е умъртвена 25-годишна жена, съобщават от прокуратурата

Желязков: Правителството получи ново доверие

Желязков: Правителството получи ново доверие

България Преди 54 минути

"Вижда се, че за ефективен вот на недоверие липсват поне 20 гласа на народни представители", добави той относно петия вот на недоверие срещу кабинета, който бе отхвърлен вчера

Папа Лъв XIV: Случващото се в САЩ е обезпокоително

Папа Лъв XIV: Случващото се в САЩ е обезпокоително

Свят Преди 1 час

Не планирам да се замесвам в партийната политика. Това не е целта на Църквата“, отбеляза роденият в САЩ понтифик

<p>MI6 вербува шпиони&nbsp;в тъмната мрежа</p>

MI6 стартира нова кампания за вербуване на шпиони - включително руснаци

Свят Преди 1 час

Министърът на външните работи Ивет Купър заяви: „С променящия се свят и нарастващите заплахи, пред които сме изправени, трябва да гарантираме, че Обединеното кралство винаги е една крачка пред нашите противници“

<p>САЩ се обръща срещу &quot;<span style="color:#ff0000;">робството</span>&quot; на ваксините</p>

САЩ се обръща срещу "робството" на ваксините, Флорида води войната

Свят Преди 1 час

Гласуването да се премахнат задължителните ваксини във Флорида ще окаже натиск на други червени щати, според политически анализатори

Терзиев предлага химните на България и Европа да звучат всеки понеделник в училищата в София

Терзиев предлага химните на България и Европа да звучат всеки понеделник в училищата в София

България Преди 1 час

А за децата в начален курс - учебният ден да започва с физическа активност

Доналд Тръмп, следващият британски премиер?

Доналд Тръмп, следващият британски премиер?

Свят Преди 1 час

Може ли Тръмп да е по-лош от Лиз Тръс?

Иран: Предложихме справедливо и балансирано ядрено споразумение на Европа

Иран: Предложихме справедливо и балансирано ядрено споразумение на Европа

Свят Преди 1 час

Съветът за сигурност на ООН се готви да гласува за повторното налагане на сурови икономически санкции срещу Техеран

<p>Може ли Франция да се превърне в новия болен човек на Европа</p>

Защо Франция е изложена на риск да се превърне в новия болен човек на Европа

Свят Преди 2 часа

За по-малко от две години Франция е сменила петима министър-председатели

Сняг натрупа в черноморския окръг Ризе в Турция

Сняг натрупа в черноморския окръг Ризе в Турция

Свят Преди 2 часа

На места образуваната снежна покривка е 10 сантиметра

Ивелин Михайлов: Ще подкрепим президента Радев, ако влезе в НС

Ивелин Михайлов: Ще подкрепим президента Радев, ако влезе в НС

България Преди 2 часа

Той е най-доказаната политическа фигура, заяви лидерът на "Величие"

Кола блъсна 13-годишно момче на пешеходна пътека във Велико Търново

Кола блъсна 13-годишно момче на пешеходна пътека във Велико Търново

България Преди 2 часа

Водачът е тестван за употреба на алкохол, пробата е отрицателна

Снимката е илюстративна

ЕС предупреждава, че Гърция може да загуби земеделските си субсидии заради мащабен корупционен скандал

Свят Преди 2 часа

Брюксел се стреми да противодейства на схема за измама за стотици милиони евро, при която средства от Общата селскостопанска политика са били източвани от хора, които получавали плащания за пасища, които не притежавали или не наемали

<p>Ивайло Мирчев: България има трима премиери</p>

Ивайло Мирчев: България има трима премиери - един истински, един номинален и един, на който много му се иска

България Преди 2 часа

„Българското общество трябва да е наясно какво се случва”, добави депутатът

Обама остро критикува Белия дом след отстраняването на Кимъл

Обама остро критикува Белия дом след отстраняването на Кимъл

Свят Преди 2 часа

Бившият президент каза, че сегашната администрация редовно заплашва с регулаторни действия срещу медийните компании

Всичко от днес

От мрежата

10 златни правила за щастливо и здраво куче

dogsandcats.bg

Защо котката ми повръща храна, която не е сдъвкана

dogsandcats.bg
1

Есента идва със слънце и летни температури

sinoptik.bg
1

16 млн. лева са щетите от пожара в Пирин

sinoptik.bg

Белла Хадид е в тежко състояние в болница: Ето какво знаем (СНИМКИ)

Edna.bg

Актрисата Диана Димитрова със странна обява онлайн (СНИМКИ)

Edna.bg

Керкез присъства, но не води тренировката на ЦСКА, не разговаря с никого

Gong.bg

Адриан Лапеня: Не е лесно нито за футболистите, нито за треньора

Gong.bg

Преди дългия уикенд: Засилени мерки по пътищата в цялата страна

Nova.bg

Изписаха от болницата пребития шеф на полицията в Русе

Nova.bg