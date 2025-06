Бродуейски мюзикъл слиза от сцена след драма на наградите „Тони“

З ад всеки мюзикъл стои голяма доза хаос.

„Smash“ – бродуейската продукция, чиято премиера се състоя в театър Imperial на 10 април – внезапно обяви финалната си дата, след като срещна трудности в боксофиса и остана почти без признание на тазгодишните награди „Тони“ през 2025 г.

Изпълнителните продуценти Стивън Спилбърг, Робърт Грийнблат и Нийл Мерон направиха официалното съобщение.

От Playbill потвърдиха, че последното представление на комедийния мюзикъл ще се състои на 22 юни, след общо 32 предпремиери и едва 84 редовни спектакъла. Вдъхновен от едноименния, вече спрян сериал на NBC, „Smash“ е мюзикъл за създаването на мюзикъл. Режисиран от Сюзън Строман с музика на Марк Шайман, спектакълът проследява група театрални артисти, които се опитват да поставят на Бродуей продукция за Мерилин Монро, озаглавена „Bombshell“.

Но финансовите резултати не бяха в полза на постановката. Според New York Times, седмичните приходи от билетите са спаднали от пик от 1 милион долара до едва 656 000 долара за седмицата, приключила на 8 юни. Изданието също така съобщи, че са инвестирани 20 милиона долара в реализирането на „Smash“ на Бродуей – сума, която до момента не е възстановена.

Това е първата продукция на Бродуей, която слиза от сцена, след като напусна наградите „Тони“ напълно пренебрегната през 2025 г.

Макар че „Smash“ беше номиниран за най-добра хореография и най-добър актьор, не успя да спечели в нито една категория. Решението на Спилбърг, Грийнблат и Мерон да прекратят шоуто по-малко от три месеца след началото на редовните представления идва на фона на задкулисна драма, разиграла се по време на церемонията на „Тони“.

We love a dramatic exit.



Let us be your star before the final curtain on June 22! #SmashBway pic.twitter.com/rVjKWOyYrF