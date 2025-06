46-годишната Никол Шерцингер с триумфален дебют на Бродуей - и първа награда „Тони“

Н икол Шерцингер усети любовта на наградите „Тони“ през 2025 г.

В неделя, 8 юни, 46-годишната звезда спечели приза за най-добра главна женска роля в мюзикъл за дебюта си на Бродуей като Норма Дезмънд в Sunset Blvd. Победата ѝ дойде малко след впечатляващото ѝ изпълнение на "As If We Never Said Goodbye" по време на церемонията, което предизвика бурни овации в Radio City Music Hall в Ню Йорк.

В емоционалната си благодарствена реч Шерцингер започна с думите: „Просто трябва да благодаря на Бог, че ме е носил през всяка стъпка от пътя. Отдавам ти цялата слава.“

Тя продължи, като изрази своята признателност да бъде отличена редом с другите номинирани – Меган Хилти ("Смъртта ѝ отива"), Одра Макдоналд ("Циганка"), Жасмин Ейми Роджърс ("BOOP! Мюзикълът") и Дженифър Симард ("Смъртта ѝ отива") – които определи като „изключителни жени воини“.

Бившата вокалистка на The Pussycat Dolls благодари на наградите „Тони“ „за това, че сбъднаха мечтата на едно малко хавайско-украинско-филипинско момиче“. С трепет тя се обърна и към майка си, която, както сподели, я е родила едва 18-годишна и „се е отказала от всичко заради мен“.

Nicole Scherzinger Says 'Don't Give Up' Through Tears as She Wins First Tony Award for 'Sunset Blvd.' https://t.co/llDCKwCAHQ — People (@people) June 9, 2025

След това насочи вниманието си към годеника си, бившия шотландски ръгбист Том Еванс (40), за когото каза, че „вярва в мен, дори когато аз самата забравям да вярвам в себе си“. Благодари и на композитора на Sunset Blvd. – Андрю Лойд Уебър, с когото, по думите ѝ, е било „чест“ да работи.

Речта ѝ завърши със сълзи в очите и послание, което трогна публиката: „Докато растях, винаги се чувствах сякаш не принадлежа никъде, но всички вие ме накарахте да се почувствам сякаш принадлежа. Най-накрая се прибрах у дома.“

„Затова, ако някой някъде се чувства така, сякаш не принадлежи или че времето му още не е дошло — не се отказвайте. Просто продължавайте да давате и да давате, защото светът има нужда от вашата любов и светлина повече от всякога. Това е доказателство, че любовта винаги побеждава.“

"I always felt like I didn't belong, but you all have made me feel like I belong and I have come home at last." - Nicole Scherzinger during her acceptance speech at the 2025 #TonyAwards pic.twitter.com/FalCIOKccf — The Hollywood Reporter (@THR) June 9, 2025

През октомври 2024 г. Шерцингер пренесе възраждането на класиката на Уебър Булевард Сънсет от Лондон на Бродуей под режисурата на Джейми Лойд. В мюзикъла тя влиза в ролята на залязваща филмова звезда, която се влюбва в млад сценарист – Джо Гилис – в Холивуд в края на 40-те години на миналия век. Постановката е вдъхновена от едноименния филм от 1950 г., носител на награда „Оскар“.

„Работих много, много години, за да стигна до този момент – и той промени живота ми“, каза наскоро Шерцингер пред PEOPLE, говорейки за спектакъла и номинацията си за „Тони“.

„Мисля, че никога не съм била по-щастлива, защото винаги съм носила в себе си толкова много неща, които сякаш никой не вижда или не разбира. Сега просто се чувствам добре, че мога да ги споделя със света.“

„Това е мечта, която имам още от дете – да пея на Бродуей“, допълни тя. „И сега, когато най-накрая я осъществих... Наистина чувствам, че – както казвам в един от редовете си в Залез – най-накрая се прибрах у дома.“