Най-лошите, неловки и трогателни моменти от наградите „Тони“

К огато събереш в едно помещение най-добрите актьори и певци в света, със сигурност ще се получи незабравимо шоу, а наградите „Тони“ през 2025 г. не разочароваха, пише People .

Водеща на тазгодишните награди „Тони“ беше актрисата от „Злосторница“ Синтия Ериво, която не е чужда на сцената, след като през 2015 г. участва в „Пурпурен цвят“. От трогателната благодарствена реч на Сара Снук през изпълнението на „Завръщането на Роуз“ от Одра Макдоналд до сладкото отдаване на почит на Франсис Джу.

По-долу вижте най-добрите, най-лошите и най-неуспешните моменти от наградите „Тони“.

Най-добра обратна връзка с интернет мем: Синтия Ериво и Опра Уинфри

Oprah Winfrey Recreates Viral 'Wicked' Finger-Holding Moment with Cynthia Erivo During 2025 Tony Awards: Watch https://t.co/2pXdWiGJAN — People (@people) June 9, 2025

Синтия Ериво вдигна залата на крака със своето въодушевяващо откритие, включващо оригинална песен.

Актрисата от „Злосторница“ не само отдаде почит на най-доброто от Бродуей с препратки към „Ани“ и „Сънсет булевард“, но и получи помощ от Опра, която ѝ помогна да запази място за всички, като в онова известно интервю.

Най-значима дреха: Подареният смокинг на Франсис Джу

Докато приемаше наградата за най-добро изпълнение на актьор в пиеса за ролята си в „Жълто лице“, Франсис Джу разкри, че е облечен в смокинг, подарен му от покойния актьор Алвин Инг.

„Той го беше ушил за себе си за премиерата на „Тихоокеански увертюри“ на Бродуей през 1976 г., а когато ми го подари преди 20 години, ми каза, че иска да го нося, когато приемам наградата си „Тони“ - каза Жу в речта си.

CONGRATULATIONS TO VERY COOL GUY AND NOW TONY AWARD WINNER FRANCIS JUE @fjue!!



BEST FEATURED ACTOR IN A PLAY! pic.twitter.com/6v5UMXhEGh — Max Burns (@themaxburns) June 9, 2025

Най-лошият момент, в който се впускате в шега: Да изиграеш Кара Йънг по средата на речта

Android rom-com 'Maybe Happy Ending' wins best new musical as 'Purpose' makes history for Kara Young and wins the best play trophy. https://t.co/GVhcM5dpox — The Associated Press (@AP) June 9, 2025

Докато беше домакин, Синтия Ериво се пошегува, че всеки, който отдели повече от 90 секунди за речта си при приемане на наградата, ще бъде съпроводен с нейното пеене.

Е, програмата се възползва от обещанието по време на един не толкова идеален момент. Гласът на Ериво започна да звучи, докато Кара Йънг приключваше речта си, след като грабна трофея за най-добра актриса в главна роля в пиеса. Това беше втората ѝ поредна победа.

Най-добро използване на свободната воля: Джонатан Гроф, който танцува върху Киану Рийвс

Durante l’esibizione di Jonathan Groff ai Tonys l’attore si è esibito su Keanu Reeves. pic.twitter.com/gqaXwKeWHk — Rebelle Vague (@rebellevague) June 9, 2025

Джонатан Гроф се възползва максимално от изпълнението си за „Just in Time“. По средата на микс от песни, включващи „Mack the Knife“, „That’s All“ и „Once in a Lifetime“, Гроф скочи в публиката и се разкрачи върху колегата си от „Матрицата: Възкресението“ Киану Рийвс.

Прегръщайки момента, Рийвс беше заснет да показва рокендрол ръце и да се движи в ритъма.

Най-очакваното събиране: 10-та годишнина на „Хамилтън“

The original Broadway cast of ‘Hamilton’ performed a medley at the Tony Awards to honour the show’s 10th anniversary.pic.twitter.com/4bUYtBtvx4 — Gabriel Reid (@DrGabrielReid) June 9, 2025

Актьорският състав на „Хамилтън“ ни върна 10 години назад, изпълнявайки „микстейп“ с песните от хитовия мюзикъл. В изпълнението участваха създателят на шоуто Лин-Мануел Миранда, както и Дейвид Дигс, Лесли Одом-младши, Филипа Су, Кристофър Джаксън, Антъни Рамос и други.

Най-добрият начин да почетем любимите си хора: Изпълнение в памет на Сара Барейлис и Синтия Ериво

here's Sara Bareilles and Cynthia Erivo singing "Tomorrow" from Annie during the In Memoriam at this year's Tonys pic.twitter.com/W2dlBjVhEi — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) June 9, 2025

Синтия Ериво си взе почивка от водещите си задължения, като се присъедини към Сара Барейлис за трогателно изпълнение на „Tomorrow“. Певиците изпяха класическата песен от „Ани“, докато залата отдаде почит на колегите, които загубиха през последната година, включително Джеймс Ърл Джоунс, Гавин Крийл, Маги Смит и други.

Опа, звукът отмина: Роклята на Сара Полсън се появява на микрофона

Докато пристъпваше към връчването на наградата за най-добро актьорско изпълнение в главна роля в пиеса, роклята на Сара Полсън случайно удари микрофона, което доведе до сладък момент между нея и водещата Джийн Смарт.

„Няма нищо. Просто една от онези рокли, които карат мъжете да полудеят“, каза актрисата от „Американска история на ужасите“. „Открадна ми шегата“, пошегува се Смарт. „Аз наистина откраднах твоята шега“, отговори Полсън, докато двамата избухнаха в смях.

Най-нестабилното, но напълно необходимо поздравление: „Тебо от Grindr“

Кол Ескола се погрижи първата му благодарствена реч при получаване на награда „Тони“ да бъде незабравима.

Докато приемаше наградата за Най-добър актьор в главна роля в пиеса, Ескола изброи всички важни и повлияли на живота им хора — майка си, актьорския състав, екипа, продуцентите и цяла тълпа от приятели, включително и „Тибо от Grindr“.

Просто... най-доброто: Одра Макдоналд взриви залата

Audra McDonald performs “Rose’s Turn” on The Tony Awards® pic.twitter.com/3vqkcdSa1B — Gypsy on Broadway (@gypsybway) June 9, 2025

Доказвайки защо е най-много номинираната изпълнителка в историята на наградите „Тони“, Одра Макдоналд разтърси залата и получи бурни овации на крака с мощното си изпълнение на „Rose's Return“ от мюзикъла Gypsy.