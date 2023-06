Повече от просто сестра на Илон Мъск: Какво е да си част от тази фамилия?

Д окато наскоро проучвала местоположение за филмовата си продуцентска компания, Тоска Мъск се натъкнала на проблем, който възникнал, когато брат ти бил определен за най-богатия човек в света.

"Локацията щеше да струва 5 000 долара на ден, но когато чуха името ми и предположиха, че сме богати, решиха да ни таксуват 25 000 долара. Това не е съвсем честно, нали?", казва тя, поклащайки глава.

От друга страна, когато брат ти е Илон Мъск, главен изпълнителен директор на компанията за електрически автомобили Tesla и на частната космическа компания SpaceX, заблудите са много, казва Тоска.

Макар че стойността на Илон наскоро беше оценена на около 138-144 млрд. паунда , "хората си мислят, че сме се родили богати", казва Тоска.

Майка им Мей Мъск разкрива в своя мемоарен бестселър от 2019 г. "Жена прави план", че е била самотна и понякога бедна майка, която е избягала от описания от нея като насилствен брак. Въпреки това тя успява да отгледа три деца със супер високи постижения.

Това са 51-годишния Илон, 50-годишният ресторантьор Кимбал, който се опитва да намери решение на кризата със затлъстяването в Америка, и Тоска - 48-годишна, основателка на Passionflix - стрийминг услуга в стил Netflix, посветена на създаването на романтични филми, които повдигат духа.

Happy Father’s Day to my wonderful sons, who grew up to have many children @elonmusk @kimbal 🤗🤗

My father was a great dad and had many children too ❤️❤️ pic.twitter.com/RNeRKnrrrf — Maye Musk (@mayemusk) June 18, 2023

Тоска основава компанията си преди шест години, за да адаптира романтични романи на екрана. "Въпреки че романтиката е най-продаваният жанр в света, не можехме да накараме съществуващите телевизионни мрежи или студия да се заинтересуват от тези истории. Затова решихме да създадем собствена платформа за стрийминг", казва тя.

"Всички смятат, че най-големият ми брат плаща за всичко, но това не е така", добавя Тоска.

Tosca Musk reveals how everyone assumes Elon pays for everything and how she picked a sperm donor https://t.co/r5V7vxYaVf pic.twitter.com/AsOtbJuOki — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) June 18, 2023

Дали Илон Мъск допринася с нещо като бизнес съвети или пари, като се има предвид, че Тоска вече е говорила за трудностите при набирането на средства за компанията?

"Е, за мен е нож с две остриета да кажа дали брат ми е помогнал по някакъв начин. Ако кажа "не", хората ще кажат, че той изобщо не ме подкрепя, а ако кажа "да", ще си помислят, че той е платил за всичко. Но се надявам той да гледа филмите. Те определено са образователна услуга за мъжете за това как да се държат с жените!", смята Тоска

Може би е разбираемо нежеланието на Тоска да говори за известния си брат, чието име старателно избягва.

Сигурно е изморително да се обръщат към нея хора, които се надяват просто да се сближат с брат ѝ, "а това се случва постоянно", казва тя. "Но аз имам фино настроен метър за глупости, така че не позволявам да се стигне дотам и отговорът винаги е "не", обяснява Тоска.

Нейната стилна и елегантна майка, 75-годишната Мей, ще се присъедини към Тоска в Лондон за премиерата на дъщеря си.

"Тя се старае да идва на всички мои събития и на събитията на братята ми, въпреки че има изключително натоварена кариера (като диетолог и модел, който миналата година разкраси корицата на известния брой на Sports Illustrated за бански костюми)", споделя Тоска.

Именно Мей запознава Тоска с романтичния жанр в родната им Южна Африка.

"В неделя наемахме видеокасети с всички адаптации на Джудит Кранц и Даниел Стийл, като "Дъщерята на Мистрал" или "Ще превзема Манхатън", и това беше нашият ден на удоволствията", разказва Тоска.

Бягството от тези неделни следобеди е далеч от бурните години на формиране на Тоска. Мей е описвала и преди как бившият ѝ съпруг и баща на децата, инженерът Ерол Мъск, е упражнявал физическо насилие и как Илон се е опитвал да спре атаките срещу майка си.

Ерол Мъск отрича това и нарича твърденията на бившата си съпруга за домашно насилие "нелепи, абсурдни и измислени".

Тоска казва: "Въпреки че имаше някои наистина, наистина ужасни моменти, аз се опитвам да не се фокусирам върху тях, защото това не води до нищо. Имах невероятна майка, която се грижеше за мен, и страхотни братя".

През 1979 г., когато Тоска е на пет години, Мей напуска Ерол и животът на децата отново се променя. "Смята се, че сме имали толкова много пари, когато сме израствали, но това не е истина. След като родителите ми се разведоха, с майка ми и братята ми бяхме заедно и нямахме никакви пари", обяснява Тоска.

Това, което Мей е имала е предала на децата си, е свирепа работна етика. В един момент тя е работила на пет места, за да отгледа децата си, а Тоска казва: "И тримата работехме, откакто можехме да четем и пишем", казва Тоска.

"Майка провеждаше диетологични практики вкъщи, така че от около деветгодишна възраст аз бях нейна секретарка, отговарях на телефонните обаждания, приемах срещи и записвах графика ѝ, а вечер ѝ помагах да пише писма до лекарите", разказва тя.

Тъй като на 12-годишна възраст Илон е продал първата си компютърна програма на едно списание, работата му без изненада е била да обяснява на майка си как работят функциите на текстообработката.

"После, когато се занимаваше с моделство не можеше да си позволи детски грижи, затова ни вземаше на работа. Понякога ходех с нея и помагах на моделите да се преобличат бързо или пък ни водеше на модни ревюта и всички седяхме в публиката и си пишехме домашните, чакайки тя да свърши", обяснява Тоска.

Докато Мей провеждала стажа си като диетолог в Блумфонтейн, семейството живеело в помещенията на лекарите, като децата споделяли една спалня, а Мей спяла в хола/кухнята.

Въпреки всички тези трудности Тоска смята, че е имала добро детство.

"Семейството ми се грижеше за мен и ме обичаше. Майка ми винаги е била на мнение, че ако нещо не ти харесва, трябва да измислиш план как да го промениш. Не можеш просто да си седиш и да тънеш в мизерия. Така че всички в семейството сме действали точно по този начин", казва тя.

Когато Тоска е на 14 години, 17-годишният Илон напуска Южна Африка и заминава за Канада, за да се занимава по-добре с компютри, като преди да започне да учи в университет в Онтарио, работи странна работа.

"Мислех, че и ние трябва да заминем за Канада, но майка ми смяташе, че трябва да изчакаме няколко години, така че, когато тя беше на гости на брат ми там, аз обявих дома ни за продан", казва Тоска, като уточнява, че родителите на приятелите ѝ се оказали агенти по недвижими имоти.

"Продадох всичко, което имахме, се опитах да продам и колата, само че не знаех как да карам", добавя Тоска.

Дали майка ѝ не се е разгневила, когато се е прибрала вкъщи и е установила, че 14-годишната ѝ дъщеря е продала всичко под краката ѝ?

"Мисля, че беше по-скоро зашеметена, отколкото нещо друго. Дадох ѝ да подпише документите и няколко месеца по-късно заминахме за Торонто. Тя никога не е съжалявала, въпреки че аз бях тази, на която ѝ липсваха приятелите и която искаше да се върне в Южна Африка", разказва Тоска.

"Но като деца ни се даваше много свобода, а с нея и много очаквана отговорност: трябваше да се грижим за себе си и да се научим да готвим и чистим. Трябваше да подкрепяме хората, които правеха всичко възможно, за да подкрепят нас в живота", казва още тя.

"Мисля, че винаги съм имала по-възрастна глава на млади рамене и откакто се помня, се чувствам на възрастта, на която съм сега. Но още от раждането си винаги сме били насърчавани да мислим за себе си и да измисляме идеи как да се подкрепяме", добавя сестрата на Илон Мъск.

Още от петгодишна възраст Тоска има намерение да стане режисьор и продължава да учи кино в Университета на Британска Колумбия в Канада.

През 2001 г. тя пише и режисира първия си филм, "Puzzled" (с Илон, който тогава е само милионер, като изпълнителен продуцент на филма), а през 2017 г. основава Passionflix, където срещу 5,99 долара на месец абонатите имат достъп до филми според "барометър на палавостта", вариращ от категорията "О, толкова ванилия!" до "Не е безопасно за работа" (което означава: никаква фронтална голота под кръста, но почти сигурно тук-там някое стегнато, голо мъжко дупе).

Филмите са пълни с мъже, които безсрамно произнасят реплики като: "Искам да видя как голата ти кожа сияе на лунна светлина" и "Правила ли си някога любов в овощна градина преди?". Някои наричат филмите "софтпорно за жени" - описание, което Тоска не приема.

"Мисля, че има специфичен начин, по който мъжете трябва да докосват жените и да говорят... и затова, ако видите мъж, който нежно гали лицето на жена (на екрана), можете да очаквате това от партньора си. Надявам се, че моите филми показват на мъжете как да се държат с жените по уважителен и любящ начин", казва тя.

Ако се съди по бурния отзвук на премиерата на "Изкуплението на Гейбриъл", феновете - около 90% от които са жени - не могат да се наситят.

Но ако кариерата на Тоска се състои в това да вдъхва живот на идеализирани романтични фантазии, иронията е, че собственият ѝ любовен живот не успява да се справи с тях. Самата тя признава, че никога не е имала сериозна връзка, и макар да е зашеметяваща, изваяна блондинка, настоява: "Никой не ме кани на среща!"

Може би мъжете се плашат от фамилията ѝ?

"Ако се плашат от името ми или от мен, тогава вероятно не са подходящият човек, който да ме покани на среща", казва тя.

"Последната ми връзка се разпадна преди три години по време на пандемията. Все още сме приятели и той беше много приятен човек, но просто не беше подходящ за нас", допълва тя.

Дали нещастният брак на родителите ѝ е повлиял на начина, по който тя гледа на връзките?

"Ами, мисля, че това определено повиши очакванията ми за това какво ще приема в една връзка и какво не. Не бих се примирила с обиди, негативизъм или унижаване на хората. Но правя толкова много филми за любовта и връзките, че предполагам това ме удовлетворява в много отношения, поне засега. А също така имам и безусловната любов на децата си", казва Тоска.

Близнаците ѝ - десетгодишните Изабо и Грейсън - са заченати чрез донор на сперма и инвитро.

"Бях на 37 години и току-що бях приключила връзка с приятен човек, но не и с такъв, за когото бихте искали да се ожените. Исках да имам деца, но всъщност не исках да имам връзка с никого, с когото да ги имам, и затова реших да ги създам сама с инвитро и анонимен донор на сперма", разказва Тоска.

"Мисля, че всеки се притеснява, когато става въпрос за децата му - притесняваш се какво ще кажат хората, ако има двама бащи или две майки, или ако ги отглеждат бабите и дядовците им. Но когато казах на семейството си, те казаха: "Да, звучи фантастично! Нека го направим!" и в рамките на една година родих децата си", казва Тоска.

Тоска работи със "сватовник", за да прегледа потенциалните донори. "Предлагат ви да намерите някого, който прилича на вас, така че аз донесох мои снимки на млада възраст и те на практика съвпаднаха външния вид на донора с моя, така че в крайна сметка децата ми да изглеждат точно като мен", обяснява сестрата на Илон Мъск.

Тя също така е прегледала със семейството си най-обещаващите профили и заедно са прочели писмата, които донорите са написали за себе си и за семействата си, за да придобият по-добра представа за техните характери.

За да допълни блестящите научни и творчески гени на Мъск, Тоска се спряла на донор с по-спортни характеристики.

Тя сама е износила децата си: "Бременността изобщо не ми доставяше удоволствие. Раждането също беше ужасно, ужасно. Много съм щастлива от двете си деца, така че няма да имам повече и съм толкова благодарна, че имах способността и възможността да го направя", разказва Тоска.

Тя е разказвала на децата си обстоятелствата около тяхното раждане, "още когато са били бебета. И когато им казах: "Ти нямаш баща, но имаш майка, Ома - твоята баба - и двама чичовци". Те казаха: "Добре!". Но в момента не усещат загуба", обяснява тя.

"Може би, когато пораснат, ще я усещат, но аз имам цялата информация за тях и им казах, че са добре дошли да я разгледат, ако искат, но те не искат да го правят сега. Мисля, че по закон те могат да се срещнат с донора, когато навършат 18 години, но не мога да си представя, че ще искат, тъй като той вероятно е донор на хиляди други хора", казва Тоска.

Във всеки случай, когато си Мъск, има повече от достатъчно неща, които да те очароват в рамките на собствените ти членове на семейството.

Децата на Тоска са близки до тези на братята ѝ - три от страна на Кимбал и девет от страна на Илон.

Като се има предвид, че особено чичо Илон рядко излиза от заглавията на вестниците, благодарение на колоритния си личен живот, дали децата ѝ се разстройват, четейки някои от по-раняващите статии за него?

"Да, разстройват се. Синът ми иска да стане YouTuber, когато порасне, и очевидно в интернет и в YouTube има много неща, които казват негативни неща за него и за нашето семейство", признава Тоска,

"Първоначално това ме разстрои, но когато поговорих с децата си, им казах: "Познавате ли ни и мислите ли, че това сме ние? Ако знаете каква е истината за нашето семейство и видите, че някой казва нещо, което не е истина, тогава не му вярвайте", споделя тя.

"Откакто са се родили, те са виждали майка ми по билбордовете и членовете на семейството по кориците на списанията, така че няма свят, в който да израснат, без да няма наше име или лице навсякъде, където погледнат. Те са подготвени за тази реалност от самото начало", категрична е Тоска.

"Като член на фамилията Мъск амбициите на Тоска са предсказуемо високи. "Бих искала нашите филми да спечелят няколко награди "Еми", "Оскар" и може би "Бафта" - всички награди, които съществуват, така че хората да обърнат внимание на романтиката. И макар че името Мъск е благословия и проклятие, то е предимно благословия и никога не бих се изкушила да го променя", казва Тоска.

"Дори ако хората ми вдигнат цената с 3000 процента заради него", добавя тя с усмивка.