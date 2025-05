Министърът на отбраната на САЩ: Китай репетира война, а ние строим съюзи

М инистърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет увери съюзниците в Индо-тихоокеанския регион, че няма да бъдат оставени сами да се справят със засилващия се военен и икономически натиск от страна на Китай, като същевременно настоя те да допринасят повече за собствената си отбрана, предаде Асошиейтед прес.

На форума за диалог в областта на отбраната и сигурността "Шангри-Ла" в Сингапур Хегсет каза, че САЩ ще укрепят военната си мощ зад граница, за да се противопоставят на бързо нарастващата според Пентагона заплаха от страна на Пекин, особено по отношение на настъпателната му позиция спрямо Тайван.

Китай организира многобройни учения, за да тества как би изглеждала една блокада на смятания от Пекин за негова територия самоуправляващ се остров, който САЩ обещаха да защитават.

Китайската армия "репетира наистина", заяви Хегсет в основната си реч на форума по сигурността в Сингапур. "Няма да му придаваме привидно хубав вид – заплахата, която Пекин представлява, е реална. И тя може да бъде пагубна", добави американският министър на отбраната в най-острия си досега коментар по отношение на Китай от встъпването му в длъжност през януари.

Китай има заявена цел до 2027 г. военните му сили да могат да превземат Тайван със сила, ако се наложи – срок, който експертите смятат по-скоро за амбициозна цел, отколкото за краен срок за започване на война.

Китай също така изгради изкуствени острови в Южнокитайско море, за да поддържа нови военни аванпостове, и разработи модерни хиперзвукови и космически способности, което накара САЩ да създадат своя собствена космическа система за противоракетна отбрана „Златен купол“.

Хегсет посочи, че Китай вече не просто изгражда военните си сили, за да превземе Тайван, а "активно се подготвя за това, всеки ден".

Министърът на отбраната на САЩ обърна внимание и на амбициите на Китай в Латинска Америка, особено по отношение на усилията му да увеличи влиянието си в района на Панамския канал.

Хегсет призова страните от Индо-тихоокеанския регион да увеличат разходите си за отбрана до равнища, близки до 5 процента от БВП, които сега европейските държави са принудени да отделят.

„Трудно е да се повярва, че след няколко пътувания до Европа казвам това, но благодарение на президента Тръмп азиатските съюзници трябва да се поучат от примера на страните в Европа“, каза американският министър на отбраната, цитиран от Ройтерс.

„Страните от НАТО се ангажират да изразходват 5 процента от своя БВП за отбрана, дори Германия. Така че няма смисъл страните в Европа да правят това, а ключовите съюзници в Азия да харчат по-малко за отбрана при наличието на още по-голяма заплаха, да не говорим за Северна Корея“, добави Хегсет.

„Всички ние трябва да дадем своя принос“, каза американският министър на отбраната.

След речта му ръководителката на европейската дипломация Кая Калас отвърна на коментара на Хегсет, че европейските страни трябва да съсредоточат усилията си в областта на отбраната в собствения си регион и да оставят Индо-тихоокеанския регион повече на САЩ. Тя заяви, че при положение че севернокорейските войски се бият за Русия, а Китай подкрепя Москва, европейската и азиатската сигурност стават „много силно свързани“.

Хегсет също така повтори обещанието, дадено от предишните американски правителства, за укрепване на военния капацитет на САЩ в Индо-тихоокеанския регион, за да се осигури по-стабилна възпираща сила. Макар че и правителствата на Барак Обама, и на Джо Байдън също поеха ангажимент за завой към Тихия океан и сключиха нови военни споразумения в целия регион, той така и не бе осъществен в пълна степен.

Вместо това военните ресурси на САЩ от Индо-тихоокеанския регион редовно се изтеглят в подкрепа на военните нужди в Близкия изток и Европа, особено след началото на войните в Украйна и Газа. През първите няколко месеца от втория мандат на президента Доналд Тръмп случаят също е такъв, посочва АП.

„В крайна сметка една силна, решителна и способна мрежа от съюзници и партньори е нашето ключово стратегическо предимство“, каза Хегсет и добави: „Китай завижда на това, което имаме заедно, и вижда какво можем да постигнем колективно в областта на отбраната, но от всички нас зависи да гарантираме, че ще реализираме този потенциал, като инвестираме“.

Индо-тихоокеанските държави през годините са се опитвали да балансират в отношенията със САЩ и Китай. Пекин е основният търговски партньор за много от тях, но също така предизвиква опасения у тях, отчасти поради все по-агресивните си претенции към природни ресурси, като например критично важни риболовни райони.

Хегсет предупреди, че да се играе и с двете страни, като се търси военна подкрепа от САЩ и икономическа от Китай, носи риск.

„Икономическата зависимост от Китай само засилва зловредното му влияние и усложнява нашето пространство при вземането на решения в областта на отбраната по време на кризи“, каза Хегсет.

Попитан как ще съчетае това изявление със заплахата на Доналд Тръмп за високи мита за повечето страни от региона, Хегсет заяви, че „се занимава с танкове, а не с търговия“.

Китай обикновено изпраща своя министър на отбраната на тази конференция, но тази година Дун Цзюн не присъства в знак на несъгласие с позицията на САЩ заради митническата война, която Тръмп разпали с Пекин. Неговото отсъствие беше нещо, от което американската делегация заяви, че възнамерява да се възползва.

