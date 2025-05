Полша на кръстопът: Балотажът, който може да обърне курса на икономиката

Н адпреварата за президентския пост в Полша е на финалната си права. Досегашните социологически проучвания показват, че разликите между двамата кандидати - Рафал Тшасковски и Карол Навроцки, които ще се изправят един срещу друг на утрешния балотаж, е минимална. Как може да се отрази на икономиката на страната вотът на поляците в сложната геополитическа ситуация в света и властващата несигурност?

Икономистите от банка "Креди агрикол" (Credit Agricole) публикуваха доклад, в който се посочва, че има три ключови области, които заслужават по-задълбочен анализ.

Именно в тях Рафал Тшасковски и Карол Навроцки имат коренно различни позиции.

От гледна точка на оценката за потенциалното въздействие на резултатите от президентските избори в Полша върху икономическите перспективи, е изключително важно да се отбележи ролята, която президентът играе в полската институционална система, пише полското издание на "Бизнес инсайдър". Полша е парламентарна демокрация, поради което конституционните правомощия на президента са ограничени.

"Възможни забавяния в изплащането на средствата от ЕС биха имали отрицателно въздействие върху икономическия растеж и обменния курс на злотата", твърдят икономистите от "Креди Агрикол". По подобен начин стоят нещата и в случай на налагане на вето върху ключови закони за енергийния преход. Експертите посочват, че резултатите от президентските избори също едва ли ще помогнат и за фискалната консолидация.

Проучване: Разлика от 0,2% решава кой ще е следващият президент на Полша

Първата област е съдебната реформа, по-специално начинът, по който се назначават съдиите. Както отбелязват експертите на френската банка Рафал Тшасковски, издигнат от управляващата в Полша "Гражданска коалиция", смята, че съдебната система се нуждае от спешна реформа. Той не признава легитимността на съдиите, назначени след 2017 г. от доста политизирания Национален съвет на съдебната власт (НСВ) и възнамерява да предприеме действия за преразглеждане или анулиране на тези назначения, за да възстанови конституционния ред.

От друга страна Карол Навроцки, чиято кандидатура е подкрепена от основната опозиционна партия "Право и справедливост" (ПиС), не е представил конкретни предложения за реформа. Той се застъпва за постигането на политически консенсус и при липса на такъв до февруари 2026 г. призовава за провеждане на общонационален референдум за посоката на по-нататъшната съдебна реформа. Навроцки е готов да запази статуквото по отношение на назначенията в съдебната система, извършени след 2017 г.

"Досега тези реформи се бавеха поради голямата вероятност от вето от страна на сегашния президент Анджей Дуда. Полша обаче получи достъп до фондовете на ЕС при условие, че бъдат проведени реформи, укрепващи върховенството на закона. Следователно остава неизвестно как Европейската комисия ще реагира на евентуалната победа на Карол Навроцки, което най-вероятно ще доведе до политическа безизходица между правителството на Доналд Туск и новия президент", твърдят икономистите.

Те добавят, че евентуални забавяния в изплащането на средствата от ЕС биха имали отрицателно въздействие върху икономическия растеж и обменния курс на злотата - особено в контекста на икономическата ситуация в световен план и ниското равнище на частните инвестиции, което би се отразило негативно и върху перспективата за кредитния рейтинг на Полша.

I guess socialism works, Poland has been an EU net receiver for decades and has managed modernize the economy and decrease the GDP per capita gap. https://t.co/vMSSKOtNpg pic.twitter.com/euX3Rhr3Le