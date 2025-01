Граймс защитава гейминг уменията на Илон Мъск, въпреки борбата за попечителство на децата им

М узикалната звезда Граймс защити гейминг умения на бившия си партньор, милиардера Илон Мъск, след острите критики към него в социалните мрежи. В събота тя се обяви в подкрепа на неговите способности, след като се появиха съмнения относно уменията му в игрите.

Newsweek се свърза с прес екипа на Мъск в X (бивш Twitter) по имейл, за да получи коментар по въпроса.

To Whomever It May Concern, Elon Musk plays video games for REAL And spends real good time with it Let that sink in $TSLA https://t.co/eTrHAiP6K4 pic.twitter.com/I2ezS2c61k

Граймс, 36-годишна канадска певица, чието истинско име е Клеър Елиз Баучер, има три деца с Мъск — X Æ A-XII, 4 години, Екса Дарк Сидеел (Exa Dark Sideræl), 3 години, и Тау Техно Меканикус (Tau Techno Mechanicus), 2 години.

Двамата започват връзката си през 2018 г., но официално се разделят през 2021 г.

Граймс и Мъск продължават да водят публична битка за попечителството на децата си.

Мъск, който е изпълнителен директор на Tesla, SpaceX и X, изгради онлайн присъствие, като включи игрите в част от своята публична личност. Той неведнъж е заявявал, че е опитен геймър, а наскоро се похвали, че е сред най-добрите в Diablo IV. Въпреки това, геймърската общност постави под съмнение неговите умения.

INTERNET: Elon Musk’s gaming scandal deepens as X owner attempts to silence Legendary Twitch streamer Asmongold for blowing the whistle on his "paid for" account with characters "ready built" by other top gamers in Diablo Immortal.



Musk has now deplatformed Asmongold removing… pic.twitter.com/zODQP6PXTB