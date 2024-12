Били Айлиш: Много добър секс беше целта ми за 2024 г. и я постигнах

К огато 23-годишната Били Айлиш беше помолена в интервю да отговори дали е постигнала целта, която си е поставила за 2024 година, Айлиш се засмива и казва, че със сигурност е „постигнала това!“

„Имала съм много добър секс, така че, постигнах я !“ - каза носителката на „Грами“ по време на осмото си годишно видеоинтервю за Vanity Fair, публикувано в сряда.

Разбира се, правенето на секс не е единственото нещо, което изпълнителката е искала да прави през 2024 г.

По време на тазгодишното интервю, Айлиш каза, че е искала още да скочи с парашут, да постигне каскадьорско майсторство, да си направи „повече“ пиърсинги и татуировки и да прекарва повече време с близките си.

„През цялата година не правих нищо друго, освен да се сприятелявам и да се сближавам с хора, с които не съм била преди, и да ставам отново приятелка с хора, с които съм била приятелка“, спомня си тя, обръщайки поглед назад към 2024 г.

„Това просто беше година, изпълнена с приятелство, което, честно казано, въпреки че казвах много неща, които искам да направя, това беше истинското... това беше нещото, което исках да направя."

Сексуалното разкритие на Айлиш идва два месеца, след като певицата заяви, че иска да запази личния си живот в тайна.

„Иска ми се никой да не знае нищо за моята сексуалност или нещо за живота ми със срещи никога, никога, никога“, каза тя пред Vogue преди два месеца.

Музикантката от „Birds of a Feather“ постави границата на любовния си живот, след като открито призна, че е „физически привлечена“ от жени и това беше погрешно изтълкувано като нейно публично разкриване.

Въпреки че носителката на „Оскар“ не е излизала публично с никого през последните месеци, преди това тя беше свързвана с изпълнителя от Neighbourhood Джеси Ръдърфорд.

Двойката се срещаше от октомври 2022 г. до момента, в който прекрати връзката си през май 2023 г.

