Бил Гейтс обяви, че ще раздаде 99% от богатството си и ще закрие фондацията си

К огато Бил и Мелинда Френч Гейтс създават Фондация „Гейтс“ през 2000 г., планът им е организацията да продължи да функционира и да изпълнява мисията си, използвайки останалото им състояние, още десетилетия след тяхната смърт. Днес обаче милиардерът и основател на Microsoft заяви, че не желае да чака толкова дълго, за да раздаде по-голямата част от богатството си, пише CNN.

Бил Гейтс обяви в четвъртък, 8 май, че планира да разпредели „почти цялото си богатство“ – което по негови изчисления възлиза на около 200 милиарда долара – в следващите 20 години. След това фондацията ще бъде окончателно закрита на 31 декември 2045 г.

Промени на хоризонта

Тази новина идва в момент, когато администрацията на президента Доналд Тръмп работи за намаляване на финансирането за здравеопазване, хуманитарна помощ и други програми за социална подкрепа – инициативи, зад които традиционно застава Фондация „Гейтс“. Това поражда опасения за забавяне и дори спиране на напредъка в научните изследвания и други значими проекти, както и повишаване на цените на лекарствата.

Ускорени цели

Гейтс иска да ускори работата на фондацията по глобални инициативи за здраве и равенство, като се надява този негов ход да стане модел и за други милиардери. Това става ясно от публикация в блога му в четвъртък сутринта. Обещанието му стъпва върху опита му в популяризирането на филантропията – през 2010 г. Гейтс, бившата му съпруга Мелинда и Уорън Бъфет стартират инициативата Giving Pledge, с цел да насърчат богатите хора да даряват преобладаващата част от средствата си за благотворителност през живота си или чрез завещание. В момента има над 240 подписали се участници.

Личен ангажимент

„Може би ще казват различни неща за мен, когато ме няма, но съм решен „той си отиде богат“ да не е сред тях“, пише Гейтс, който по-късно тази година навършва 70 г. „Има твърде много спешни проблеми, които чакат решение, за да задържам ресурси, които биха могли да помогнат на хората.“

Фондацията „Гейтс“, една от най-големите филантропски организации в света, вече е дарила повече от 100 милиарда долара от основаването си. Сред най-значимите каузи са разработване на нови ваксини, диагностични инструменти и механизми за достъпна медицинска помощ по света. Гейтс значително увеличи темпото на своите дарения през последните години, особено след пандемията. Съобщението от четвъртък бележи съществено ускоряване на тази инициатива – фондацията определи решението като „най-големият филантропски ангажимент в съвременната история“.

Три основни цели

В идните 20 години „Фондация Гейтс“ ще се фокусира върху три приоритета:

Предизвикателства и критики

В съобщението си фондацията изразява загриженост за стагниращи глобални здравни тенденции. В интервю за Financial Times Гейтс обвинява Илон Мъск, че с политиките си рискува живота на най-бедните деца в света чрез ограничаване на американската помощ зад граница. На събитие в Ню Йорк, където обявява поетия ангажимент, Гейтс споделя, че се е срещнал с Тръмп през февруари, за да изрази тревогите си относно съкращенията в USAID.

Филантропия под натиск

На събитието – с участието на милиардери като Майк Блумбърг, певеца Джон Батист и други филантропски партньори – главният изпълнителен директор на фондацията Марк Сузман заяви, че светът се изправя пред „най-трудните политически и икономически насрещни ветрове“ от създаването на организацията досега, а „голяма част от (нашия) невероятен напредък е изложена на риск.“

В своя блог Гейтс изразява оптимизъм, че напредъкът в сферата на изкуствения интелект, в съчетание с неговите лични дарения, ще ускори темпа на социалния прогрес.

Лични ресурси

