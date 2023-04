„Бясна съм от позорното отношение към него“: Удар за Бари Хъмфрис часове след смъртта му

Д ългогодишна приятелка на покойната икона на шоубизнеса Бари Хъмфрис нападна критиците му и нарече „позорно“ тяхното отношение, добавяйки, че Австралия не го е оценила „подобаващо“.

Австралийската икона, най-известен с ролята си на Мадам Една и сър Лес Патерсън, почина в болницата „Сейнт Винсент“ в Сидни, заобиколен от семейството си в събота, след усложнения от операция на тазобедрената става.

For 89 years, Barry Humphries entertained us through a galaxy of personas, from Dame Edna to Sandy Stone.



But the brightest star in that galaxy was always Barry.



A great wit, satirist, writer and an absolute one-of-kind, he was both gifted and a gift.



May he rest in peace. pic.twitter.com/oSAKpxPGae