Почина известният комик Бари Хъмфрис

А встралийският комик Бари Хъмфрис, носител на награда "Тони" и добил световна популярност със сценичния си образ Една Евъридж, почина на 89 години, съобщиха световните осведомителни агенции, предаде БТА.

For 89 years, Barry Humphries entertained us through a galaxy of personas, from Dame Edna to Sandy Stone.



But the brightest star in that galaxy was always Barry.



A great wit, satirist, writer and an absolute one-of-kind, he was both gifted and a gift.



