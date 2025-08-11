Българин засне опасна лилава медуза в Гърция в района на Паралия

Б ългарин засне опасните лилави медузи в Гърция. Това стана ясно от негова публикация в социалните мрежи. Той ги е видял в района на Паралия, съобщава агенция "Фокус".

В края на месец юли гръцките власти предупредиха за поява на лилави медузи, които са опасни за хората.

В разгара на лятото, Гърция отново се превръща в една от най-желаните туристически дестинации за българите.

Морето, слънцето и красивите плажове привличат милиони туристи всяка година. Въпреки това, тази година туристите и местните жители трябва да бъдат особено внимателни поради зачестилата поява на опасни лилави медузи в някои от най-популярните райони. Гръцките власти вече издадоха предупреждения и призоваха към повишено внимание по плажовете на Халкидики, Катерини, Евия, както и край Солун и островите Скиатос и Скопелос.

Какво представляват лилавите медузи и защо са опасни?

Лилавите медузи, известни още като Pelagia noctiluca, са вид токсична медуза, която обитава топлите морски води на Средиземно море. Този вид медузи се отличават със своята характерна лилава окраска и дълги жилещи пипала. Техните жилещи клетки съдържат силни токсини, които при контакт с човешката кожа предизвикват болезнени реакции.

При ужилване от лилава медуза, жертвата усеща силна, пареща болка, последвана от зачервяване, подуване и сърбеж. В някои случаи, особено при по-чувствителни хора или при ужилване на по-голяма площ от тялото, могат да се появят и по-сериозни симптоми като гадене, главоболие, замайване и затруднено дишане. Поради това е важно да се реагира бързо и адекватно.

Този вид медузи не са новост в региона - съобщения за тяхната поява бяха отчетени още през зимата, когато няколко бяха изхвърлени на брега край остров Евбея. Сега, с повишаването на температурите, популацията им се увеличава и все по-често се наблюдават близо до популярните плажове.

Къде са най-често срещани лилавите медузи?

Наблюдавани са в следните райони:

Халкидики - известен с красивите си плажове и кристално чиста вода, тук медузите са вече причина за притеснение сред туристите.

Катерини - курортен град, който привлича голям брой българи, също регистрира поява на лилави медузи по крайбрежието.

Остров Евия - в северната и източната част на острова са забелязани големи групи от тези медузи.

Околностите на Солун - големият град с обширна крайбрежна ивица също не е пощаден.

Островите Скиатос и Скопелос - любими дестинации на много туристи, където също има засечени лилави медузи.

Как да се предпазим от лилавите медузи?

Първата и най-важна препоръка е да избягвате плуване в райони, където има потвърдени наблюдения на лилави медузи. Информация за опасните плажове се публикува регулярно от местните власти и хотелите в засегнатите зони. Винаги проверявайте тази информация, преди да се отправите към плажа.

Други полезни съвети за предпазване:

Внимавайте във водата - следете за медузи, особено ако са видими близо до повърхността. Дори да изглеждат мъртви, жилещите клетки могат да останат активни дори след смъртта им.

Използвайте предпазни облекла за плуване - специални костюми или дълги ръкави и панталони, които предпазват кожата, могат значително да намалят риска от ужилване.

Избягвайте плуване при вълни или прибой, когато медузите се изхвърлят по-лесно на брега.

Спазвайте знаците и указанията на плажа, особено когато има забрани за къпане.

Какво да направим, ако ни ужилят?

Ако все пак сте ужилени от лилава медуза, е важно да реагирате бързо и правилно, за да ограничите болката и възможните усложнения.

Стъпки за първа помощ при ужилване:

Излезте веднага от водата, за да избегнете допълнителни ужилвания.

Не търкайте мястото на ужилването! Това може да разнесе токсините и да влоши симптомите.

Изплакнете с морска вода, а не със сладка, защото сладката вода може да активира жилещите клетки и да увеличи болката.

Премахнете внимателно останките от жилещите пипала - използвайте пластмасова карта (например кредитна карта) или нещо твърдо и гладко, за да ги изчистите от кожата. Не използвайте ръце без защита.

Нанесете студен компрес върху засегнатото място, за да облекчите болката и подуването.

Ако болката продължава или се появят сериозни симптоми като затруднено дишане, силен оток, гадене или главоболие, потърсете незабавно медицинска помощ.

Каква е ситуацията с другите видове медузи в Гърция?

В моретата около Гърция живеят и други видове медузи, които обикновено не са опасни за хората. Средиземноморските медузи са по-често срещани и обикновено техните ужилвания са леки, с краткотрайно зачервяване и леко раздразнение на кожата. Те не причиняват сериозни проблеми и симптомите изчезват бързо.

Топлото време тази година засилва активността на всички видове медузи, но именно лилавите медузи са тези, които изискват специално внимание.

Правила и организация на плажовете в Гърция - свободен достъп до морето

Гръцките власти напомнят, че законът гарантира свободен достъп до морето за всички граждани и туристи. Много често обаче на плажовете се появява проблем с туристи, които оставят чадъри, шезлонги или столове, за да си запазят места за следващия ден. Това е в противоречие със закона и общините са започнали да премахват подобни „резервации“.

Сянката и плажното оборудване са разрешени само на крайбрежни заведения с договори с общината, които оперират официално. Тази мярка цели да осигури равноправен и свободен достъп до плажовете за всички.

Появата на опасните лилави медузи в Гърция е сериозен повод за повишено внимание от страна на всички, които планират почивка край гръцкото море. Знанието как да ги разпознаем, как да се предпазим и как да реагираме при ужилване може да направи разликата между приятна ваканция и сериозни здравословни проблеми.

Следете актуалната информация от местните власти и хотелите, избягвайте рисковите зони и не пренебрегвайте предупредителните знаци. Така ще се радвате на морето, слънцето и природата без излишни притеснения.