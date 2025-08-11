България

Българин засне опасна лилава медуза в Гърция в района на Паралия

Как да се предпазим от токсичните лилави медузи, колко опасни са те и какви мерки да вземем при ужилване

11 август 2025, 11:55
Българин засне опасна лилава медуза в Гърция в района на Паралия
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

Б ългарин засне опасните лилави медузи в Гърция. Това стана ясно от негова публикация в социалните мрежи. Той ги е видял в района на Паралия, съобщава агенция "Фокус".

В края на месец юли гръцките власти предупредиха за поява на лилави медузи, които са опасни за хората.

В разгара на лятото, Гърция отново се превръща в една от най-желаните туристически дестинации за българите.

Морето, слънцето и красивите плажове привличат милиони туристи всяка година. Въпреки това, тази година туристите и местните жители трябва да бъдат особено внимателни поради зачестилата поява на опасни лилави медузи в някои от най-популярните райони. Гръцките власти вече издадоха предупреждения и призоваха към повишено внимание по плажовете на Халкидики, Катерини, Евия, както и край Солун и островите Скиатос и Скопелос.

Какво представляват лилавите медузи и защо са опасни?

Лилавите медузи, известни още като Pelagia noctiluca, са вид токсична медуза, която обитава топлите морски води на Средиземно море. Този вид медузи се отличават със своята характерна лилава окраска и дълги жилещи пипала. Техните жилещи клетки съдържат силни токсини, които при контакт с човешката кожа предизвикват болезнени реакции.

При ужилване от лилава медуза, жертвата усеща силна, пареща болка, последвана от зачервяване, подуване и сърбеж. В някои случаи, особено при по-чувствителни хора или при ужилване на по-голяма площ от тялото, могат да се появят и по-сериозни симптоми като гадене, главоболие, замайване и затруднено дишане. Поради това е важно да се реагира бързо и адекватно.

Този вид медузи не са новост в региона - съобщения за тяхната поява бяха отчетени още през зимата, когато няколко бяха изхвърлени на брега край остров Евбея. Сега, с повишаването на температурите, популацията им се увеличава и все по-често се наблюдават близо до популярните плажове.

Къде са най-често срещани лилавите медузи?

Наблюдавани са в следните райони:

Халкидики - известен с красивите си плажове и кристално чиста вода, тук медузите са вече причина за притеснение сред туристите.

Катерини - курортен град, който привлича голям брой българи, също регистрира поява на лилави медузи по крайбрежието.

Остров Евия - в северната и източната част на острова са забелязани големи групи от тези медузи.

Околностите на Солун - големият град с обширна крайбрежна ивица също не е пощаден.

Островите Скиатос и Скопелос - любими дестинации на много туристи, където също има засечени лилави медузи.

Как да се предпазим от лилавите медузи?

Първата и най-важна препоръка е да избягвате плуване в райони, където има потвърдени наблюдения на лилави медузи. Информация за опасните плажове се публикува регулярно от местните власти и хотелите в засегнатите зони. Винаги проверявайте тази информация, преди да се отправите към плажа.

Други полезни съвети за предпазване:

Внимавайте във водата - следете за медузи, особено ако са видими близо до повърхността. Дори да изглеждат мъртви, жилещите клетки могат да останат активни дори след смъртта им.

Използвайте предпазни облекла за плуване - специални костюми или дълги ръкави и панталони, които предпазват кожата, могат значително да намалят риска от ужилване.

Избягвайте плуване при вълни или прибой, когато медузите се изхвърлят по-лесно на брега.

Спазвайте знаците и указанията на плажа, особено когато има забрани за къпане.

Какво да направим, ако ни ужилят?

Ако все пак сте ужилени от лилава медуза, е важно да реагирате бързо и правилно, за да ограничите болката и възможните усложнения.

Стъпки за първа помощ при ужилване:

Излезте веднага от водата, за да избегнете допълнителни ужилвания.

Не търкайте мястото на ужилването! Това може да разнесе токсините и да влоши симптомите.

Изплакнете с морска вода, а не със сладка, защото сладката вода може да активира жилещите клетки и да увеличи болката.

Премахнете внимателно останките от жилещите пипала - използвайте пластмасова карта (например кредитна карта) или нещо твърдо и гладко, за да ги изчистите от кожата. Не използвайте ръце без защита.

Нанесете студен компрес върху засегнатото място, за да облекчите болката и подуването.

Ако болката продължава или се появят сериозни симптоми като затруднено дишане, силен оток, гадене или главоболие, потърсете незабавно медицинска помощ.

Каква е ситуацията с другите видове медузи в Гърция?

В моретата около Гърция живеят и други видове медузи, които обикновено не са опасни за хората. Средиземноморските медузи са по-често срещани и обикновено техните ужилвания са леки, с краткотрайно зачервяване и леко раздразнение на кожата. Те не причиняват сериозни проблеми и симптомите изчезват бързо.

Топлото време тази година засилва активността на всички видове медузи, но именно лилавите медузи са тези, които изискват специално внимание.

Правила и организация на плажовете в Гърция - свободен достъп до морето

Гръцките власти напомнят, че законът гарантира свободен достъп до морето за всички граждани и туристи. Много често обаче на плажовете се появява проблем с туристи, които оставят чадъри, шезлонги или столове, за да си запазят места за следващия ден. Това е в противоречие със закона и общините са започнали да премахват подобни „резервации“.

Сянката и плажното оборудване са разрешени само на крайбрежни заведения с договори с общината, които оперират официално. Тази мярка цели да осигури равноправен и свободен достъп до плажовете за всички.

Появата на опасните лилави медузи в Гърция е сериозен повод за повишено внимание от страна на всички, които планират почивка край гръцкото море. Знанието как да ги разпознаем, как да се предпазим и как да реагираме при ужилване може да направи разликата между приятна ваканция и сериозни здравословни проблеми.

Следете актуалната информация от местните власти и хотелите, избягвайте рисковите зони и не пренебрегвайте предупредителните знаци. Така ще се радвате на морето, слънцето и природата без излишни притеснения.

Лилави медузи Гърция Опасни медузи Ужилване от медуза Плажове Туризъм Предупреждения Първа помощ Средиземноморие Здраве и безопасност
Последвайте ни

По темата

6-месечно бебе е с тежка черепно-мозъчна травма след падане от люлка

6-месечно бебе е с тежка черепно-мозъчна травма след падане от люлка

Аляска: Иронията на мястото, където ще се срещнат Тръмп и Путин

Аляска: Иронията на мястото, където ще се срещнат Тръмп и Путин

След скандал: Баща простреля смъртоносно сина си край Ботевград

След скандал: Баща простреля смъртоносно сина си край Ботевград

Анджелина Джоли се разделя с легендарното си имение до дома на Брад Пит

Анджелина Джоли се разделя с легендарното си имение до дома на Брад Пит

Пътувате в Европа? Вижте лимитите за алкохол, цигари и пари в брой

Пътувате в Европа? Вижте лимитите за алкохол, цигари и пари в брой

pariteni.bg
Светкавица удари електромобил... два пъти (видео)

Светкавица удари електромобил... два пъти (видео)

carmarket.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 2 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 2 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 2 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 2 дни

Виц на деня

Майка и дъщеря са в кухнята. Дъщерята: - Мамо, колко време отнема да търсиш любовта? Майката: - През целия ти живот... Но през това време,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Масова евакуация заради наводнения и свлачища в Япония

Масова евакуация заради наводнения и свлачища в Япония

Свят Преди 21 минути

Няколко души са обявени за изчезнали

Задържаха 270 кг кокаин в Гърция, българин е сред арестуваните

Задържаха 270 кг кокаин в Гърция, българин е сред арестуваните

Свят Преди 32 минути

Стойността на дрогата се оценява на 5,5 млн. евро

Деца намериха корозирала граната в изоставен имот край Добрич

Деца намериха корозирала граната в изоставен имот край Добрич

България Преди 1 час

Сигналът за открития боеприпас е получен малко преди обяд в събота

<p>Ватиканът е обвинен в пране на пари от бивш служител</p>

„Не се опитвам да изнудвам никого“: Ватиканът е обвинен в пране на пари от бивш служител

Свят Преди 1 час

Обвиненията идват в неудобен момент за новия папа Лъв XIV, който се опитва да изчисти имиджа на Католическата църква

Предлагат линията на бедност да бъде увеличена до 764 лева

Предлагат линията на бедност да бъде увеличена до 764 лева

България Преди 1 час

В момента тя е 638 лева

Румен Радев

Радев наложи вето върху промените в Закона за държавната собственост

България Преди 1 час

Държавният глава счита, че приетите в последния момент, на 31 юли 2025 г. промени, отнемат установени в закон гаранции при осъществяване на определени разпоредителни сделки с имущество, поверено на държавата

Арестуваха мъж за побой над теле край Велико Търново

Арестуваха мъж за побой над теле край Велико Търново

България Преди 1 час

Той е известен на полицията и осъждан

<p>Китай следи внимателно преди срещата на Тръмп и Путин в Аляска</p>

Китай следи внимателно преди срещата на Тръмп и Путин в Аляска, предупреди Линдзи Греъм

Свят Преди 1 час

„Как би изглеждала една добра сделка? Да се уверим, че 2022 година няма да се повтори“, каза Греъм

Катастрофа блокира движението при 196 км на АМ "Тракия" в посока Бургас

Катастрофа блокира движението при 196 км на АМ "Тракия" в посока Бургас

България Преди 2 часа

По първоначална са се ударили два леки автомобила

Обвиниха Grok на Мъск в умишлено генериране на сексуални видеа с Тейлър Суифт

Обвиниха Grok на Мъск в умишлено генериране на сексуални видеа с Тейлър Суифт

Свят Преди 2 часа

Случаят повдига въпроси за женомразството в ИИ технологиите и липсата на ефективни предпазни мерки

Срещата между Тръмп и Путин в Аляска: Ще плати ли Европа цената за сигурността

Срещата между Тръмп и Путин в Аляска: Ще плати ли Европа цената за сигурността

България Преди 2 часа

Според бившия министър на отбраната проф. Тодор Тагарев рисковете за Киев и Европа са сериозни

<p>КЗД&nbsp;се самосезира заради сваленото от самолет дете</p>

Комисията за защита от дискриминация се самосезира заради сваленото от самолет дете

България Преди 2 часа

Действията на превозвача представляват дискриминационно третиране на лице с увреждане, каза председателят Елка Божова

"Лукойл" продава рафинерията в Бургас на Азербайджан?

"Лукойл" продава рафинерията в Бургас на Азербайджан?

България Преди 2 часа

Как сделката би разместила пластовете в енергийния сектор?

Петима журналисти от „Ал Джазира“ са убити в Газа

Петима журналисти от „Ал Джазира“ са убити в Газа

Свят Преди 3 часа

Според катарската медия убитите журналисти на „Ал Джазира“ стават общо 10 от началото на войната в Газа

И Австралия ще признае палестинската държава

И Австралия ще признае палестинската държава

Свят Преди 3 часа

Това съобщи австралийският премиер Антъни Албанезе

<p>Калин Стоянов: Кортежът на Радев е достоен за велик диктатор</p>

Калин Стоянов: Кортежът на Румен Радев е достоен за велик диктатор

България Преди 3 часа

Коментарът е във връзка с посещение на президента във Варна, на което беше охраняван от няколко коли на НСО

Всичко от днес

От мрежата

Мога ли да заведа котката си на плажа?

dogsandcats.bg

8 породи кучета, които обичат да плуват

dogsandcats.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg
1

Щъркели, костенурки и таралежи - жертви на пожара в Сакар

sinoptik.bg

Принц Уилям с трогателно писмо, докато почива с Кейт и децата

Edna.bg

Избери таро карта на седмицата и провери енергията си! (ВИДЕО)

Edna.bg

В ЦСКА намериха решение на кризата

Gong.bg

Петричев: Не мислим за отмъщение, а как да постигнем целите на клуба

Gong.bg

Президентът наложи вето на промените в Закона за държавната собственост

Nova.bg

6-месечно бебе е с тежка черепно-мозъчна травма след падане от люлка

Nova.bg