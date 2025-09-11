Любопитно

„(Без)опасно за децата“ в „Темата на NOVA“

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

11 септември 2025, 14:22
„(Без)опасно за децата“ в „Темата на NOVA“
Източник: NOVA

309. Толкова деца изгуби България в катастрофи за последните десет години. Възможно ли е обаче да спасяваме, а не да убиваме по пътищата? Отговорите търсят журналистът Мия Димитрова и операторите Георги Георгиев и Мартин Ангелов тази събота в „Темата на NOVA”.

Докато проблемите с пътната инфраструктура у нас все още чакат решения, статистика за жертвите и пострадалите продължава да белязва десетки опасни участъци из страната. Дори и когато пътят е лош обаче, секундите за реакция в критичен момент могат да бъдат удължени. И да не се стига до инцидент.

Екипът на NOVA ще заведе зрителите и на пистите на една от най-големите академии за безопасно шофиране в Югоизточна Европа. Там в реални условия екип от експерти показва как да избегнем най-честите шофьорски грешки и защо разлика в скоростта от 10 км/час може да се окаже фатална.

А какво всъщност означава всеки един живот на пътя и как можем да го спасим? Актрисата Йоанна Темелкова и съпругът – актьорът Мартин Гяуров излизат от познатите си роли, за да се включат в социален експеримент – като шофьори, пешеходци и…. родители. Монтажът на предстоящия епизод е дело на Методи Андонов.

Очаквайте „(Без)опасно за децата“ в „Темата на NOVA“, на 13 септември, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.

Пътна безопасност Деца жертви Пътни инциденти Безопасно шофиране Пътна инфраструктура Шофьорски грешки
Последвайте ни
Панагюрското златно съкровище се завръща за месец у дома

Панагюрското златно съкровище се завръща за месец у дома

Смразяващо видео вероятно е заснело стрелеца срещу Чарли Кърк, мигове след убийството

Смразяващо видео вероятно е заснело стрелеца срещу Чарли Кърк, мигове след убийството

„Тя ми четеше мислите“: Смразяващата истина за убийството на украинската бежанка във влак

„Тя ми четеше мислите“: Смразяващата истина за убийството на украинската бежанка във влак

Губим част от платения годишен отпуск

Губим част от платения годишен отпуск

Еврото не променя договорите: Какво е важно да знаете

Еврото не променя договорите: Какво е важно да знаете

pariteni.bg
Шефът на Volvo: до 10 години всички нови коли ще са електрически

Шефът на Volvo: до 10 години всички нови коли ще са електрически

carmarket.bg
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Ексклузивно

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Преди 3 дни
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Ексклузивно

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Преди 3 дни
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Ексклузивно

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Преди 3 дни
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 3 дни

Виц на деня

Мъж се крие в креслото зад вестника и се прави, че чете задълбочено. Жена му: - Виждам, че ме чуваш добре - колената ти треперят!…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Младежи пребиха и ограбиха шофьор на камион край Видин

Младежи пребиха и ограбиха шофьор на камион край Видин

България Преди 8 минути

На пострадалия е причинена средна телесна повреда

Млад австриец загина трагично в Царево

Млад австриец загина трагично в Царево

България Преди 14 минути

Мориц Пренингер беше популярен сред пътешественици и приключенци

От рогоносене до фетиш към гигантки: Най-странните секс фантазии на двойките през 2025 г.

От рогоносене до фетиш към гигантки: Най-странните секс фантазии на двойките през 2025 г.

Любопитно Преди 1 час

Сексологът Адриана Уинтърс споделя най-странните желания, за които двойките мечтаят тайно

Киър Стармър уволни посланика на Обединеното кралство в САЩ заради връзки с Епстийн

Киър Стармър уволни посланика на Обединеното кралство в САЩ заради връзки с Епстийн

Свят Преди 1 час

През последните дни американските законодатели публикуваха редица документи, включително писмо от Манделсън, в което той нарича Епстийн свой „най-добър приятел“

<p>Желязков за руските дронове над Полша: Позицията на България е ясна</p>

Желязков: Позицията на България е ясна, осъждаме нарушаването на въздушното пространство на Полша

България Преди 1 час

Считаме, че е абсолютно ненужна провокация, която не спомага за успокояване на обстановката между Русия и ЕС, отбеляза премиерът

Министърът на икономиката: Еврото ще даде нови възможности за малките и средни предприятия

Министърът на икономиката: Еврото ще даде нови възможности за малките и средни предприятия

Пари Преди 1 час

Петър Дилов отбеляза, че общата валута ще премахне ненужните разходи за превалутиране и ще улесни достъпа до финансиране

Наследството на Хълк Хоган – единствено синът му наследява милионите

Наследството на Хълк Хоган – единствено синът му наследява милионите

Любопитно Преди 2 часа

Дъщерята на Хълк, Брук Хоган, не е включена в завещанието на баща си

Пожар горя под Аспаруховия мост във Варна (СНИМКИ)

Пожар горя под Аспаруховия мост във Варна (СНИМКИ)

България Преди 2 часа

На място бяха изпратени четири екипа огнеборци

<p><span class="cf0">Ново начало: Четири зодии ще намерят покой и свобода от миналото</span></p>

Ново начало: Четири зодии ще намерят покой и свобода от миналото

Любопитно Преди 2 часа

Макар да е съпроводено със страх и несигурност, новото начало винаги носи възможност за растеж и промяна

Желязков: Полемиката около въвеждането на еврото е по-скоро политически въпрос

Желязков: Полемиката около въвеждането на еврото е по-скоро политически въпрос

Пари Преди 2 часа

Според премиера членството на България в еврозоната е последната стъпка към пълноценната европейска интеграция в структурите и системите на Европейския съюз

<p>Никога няма да забравим русата ера на Кейт, дори да беше само за дни</p>

Никога няма да забравим русата ера на Кейт Мидълтън, дори да беше само за дни

Любопитно Преди 2 часа

Кратък, но незабравим момент: светлите нюанси на косата на принцесата, които всички обсъдихме

Полша ограничи въздушния трафик по източната си граница

Полша ограничи въздушния трафик по източната си граница

Свят Преди 3 часа

Изцяло са забранени полетите за безпилотни апарати

Кралица Елизабет II в Ню Йорк през 2010 г.

Личната трагедия на кралица Елизабет II на фона на атентатите от 11 септември

Любопитно Преди 3 часа

На 11 септември 2001 г. тя беше в хола си в Балморал, хипнотизирана от катастрофалните образи, изливащи се от Ню Йорк, когато получава смразяващо телефонно обаждане

Радев: България става все по-привлекателна за германския бизнес

Радев: България става все по-привлекателна за германския бизнес

България Преди 3 часа

Президентът отбеляза, че у нас оперират близо 4000 германски компании, като много от тях реинвестират печалбата си тук

Георг Георгиев: Задействането на член 4 на НАТО не означава въвличане във война

Георг Георгиев: Задействането на член 4 на НАТО не означава въвличане във война

България Преди 3 часа

Всяко нарушаване на въздушния суверенитет на дадена държава може да бъде смятано за вид провокация, заяви външният министър

<p>Мъск е най-богатият американец с абсолютен рекорд&nbsp;</p>

Списъкът на Forbes 400 за 2025 г. на най-богатите американци: Мъск е най-богатият с абсолютен рекорд

Свят Преди 3 часа

Списъкът на Forbes 400 за 2025 г. на най-богатите американци: факти и цифри

Всичко от днес

От мрежата

Съвети как да вземем котката си на почивка с нас

dogsandcats.bg

5 неща, които правите редовно, а кучето ви тайно мрази

dogsandcats.bg
1

Как да направим огнище за варене на зимнина

sinoptik.bg
1

До 35 градуса в средата на седмицата

sinoptik.bg

Известни личности с аутизъм, които променят света

Edna.bg

Първи коментар на принц Хари след срещата с крал Чарлз

Edna.bg

Бен Уайт за Виктор Гьокереш: Той е чудовище

Gong.bg

Тита нажежи страстите с перфектното си тяло

Gong.bg

Нов формат на изпитите за 7 и 10 клас дни преди 15 септември

Nova.bg

Желязков: Ненужна провокация са дроновете, навлезли в полското въздушно пространство

Nova.bg