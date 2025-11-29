Любопитно

„Аз съм шефът тук“: Какво представлява синдромът на портиера и как да се справим с него

Този синдром произтича не толкова от властта сама по себе си, колкото от дълбоко чувство за незначителност, което човекът се опитва да прикрие чрез контрол и забрани

29 ноември 2025, 06:54
„Аз съм шефът тук“: Какво представлява синдромът на портиера и как да се справим с него
Източник: iStock/Getty Images

В сички познаваме хора, които буквално изпитват удоволствие от усещането за дребнава власт – една власт, която внезапно изглежда по-важна от здравия разум, емпатията и дори от реалността като цяло. Това поведение се проявява в най-различни роли и ситуации: от агресивни охранители в бизнес център до рецепционистка в салон за красота, която настоятелно разваля сутринта ви, защото „това е в правилата“.

Проблемът е, че този синдром произтича не толкова от властта сама по себе си, колкото от дълбоко чувство за незначителност, което човекът се опитва да прикрие чрез контрол и забрани. Психологът Радмила Бакирова обяснява как да разпознаем този модел и какво можем да направим.

  • Как да разпознаем синдрома на портиера

Основният признак е удоволствието от упражняване на власт там, където почти няма реална такава.

„Хората не просто спазват правилата; те търсят извинения да отказват, да усложняват, да унижават, да поставят другите на мястото им, да забраняват и да ги държат навън. В този случай истинският авторитет е минимален и истинската цел е да докажат собствената си важност пред света и пред себе си, като ограничат другите, да потъпчат чуждото самочувствие, за да по някакъв начин повишат своето“, обяснява експертът.

Източник: IStock
  • Откъде идва това?

Най-често коренът се крие в дълбоко усещане за безсилие и несигурност. Някъде в живота човек е бил систематично обезценяван или игнориран, а по-късно намира начин да „си върне своето“ на позволено ниво. Малка позиция, минимална власт, достъп до копче или печат се превръщат в символ на контрол над поне нещо в един хаотичен свят.

Тук не става въпрос за реалните правила на живота, а за компенсиране на вътрешната уязвимост на един „малък човек“.

  • Как това може да бъде опасно?

Синдромът на портиера разрушава не само отношенията с околните, но и самата личност.

„Това стеснява мисленето на човек, прави го сковано, озлобено и подозрително. Всеки диалог се превръща в конфронтация, а животът – в безкрайна война за формално превъзходство. Колкото по-дълго човек остава в това състояние, толкова по-малко истински интерес има към света“, подчертава психологът.

  • Как да го разпознаете в себе си

Най-тревожното е, че този синдром може тихо да се промъкне у всеки от нас, като неканен гост. Ако забележите у себе си желание да усложнявате, наказвате или притискате някого „заради реда“, време е да се запитате: какво всъщност ви ядосва и плаши?

Много често зад подобно поведение стоят умора, чувство за невидимост или дълго натрупано недоволство. Осъзнаването на тези емоции е първата и най-важна стъпка към преодоляването им.

  • Как да се справим със синдрома

На първо място трябва да си върнете усещането за истинска лична стойност – такава, която не зависи от потискането на другите. Полезно е да развивате нови умения и да разширявате задачите, които имат реално значение и цел.

Честните разговори със себе си, работата с психолог и простият навик редовно да се питате „Защо правя това сега?“ постепенно намаляват нуждата от микромениджмънт. Така човек възстановява зрялото усещане за овластеност — без да се крие зад ролята на мини-Наполеон, предполагаем шеф без власт и без реална цел.

Източник: Рамблер    
Синдром на портиера Дребнава власт Чувство за незначителност Психология Желание за контрол Ниско самочувствие
Последвайте ни
Дъждът не спира! 8 области под оранжев код в събота

Дъждът не спира! 8 области под оранжев код в събота

Тръмп обяви Байдън за сенилен и отмени указите му, подписани с т.нар. автописалка

Тръмп обяви Байдън за сенилен и отмени указите му, подписани с т.нар. автописалка

Орбан поиска още петрол и газ по време на разговори в Кремъл с Путин

Орбан поиска още петрол и газ по време на разговори в Кремъл с Путин

29 ноември: Мистериозната смърт на една холивудска красавица

29 ноември: Мистериозната смърт на една холивудска красавица

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
BMW може да сложи ДВГ в големите си електромобили

BMW може да сложи ДВГ в големите си електромобили

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 12 часа
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 10 часа
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 10 часа
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 12 часа

Виц на деня

Питат мъж: – Как преживяваш буриите в брака? – Научих се да казвам: „Да, скъпа.“
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Руски пропагандни твърдения за Купянск опровергани от Киев</p>

Киев: Украинските сили все още се сражават в Купянск, градът не е паднал

Свят Преди 20 минути

Русия превзе Купянск още в първите седмици на инвазията през 2022 г., но по-късно същата година украинските войски си го върнаха

След смъртоносната стрелба - САЩ затягат контрола върху чужденците

След смъртоносната стрелба - САЩ затягат контрола върху чужденците

Свят Преди 31 минути

"САЩ спира да издава решения по молби за убежище, докато не бъдем сигурни, че всеки чужденец е внимателно проверен в максимално висока степен"

<p>&quot;Отнемат ни бъдещето&quot;: 365 дни недоволство - протестите в Грузия не стихват</p>

"Отнемат ни бъдещето": 365 дни недоволство - протестите в Грузия не стихват след решението за ЕС

Свят Преди 1 час

Всекидневните митинги започнаха на 28 ноември 2024 г., когато премиерът Иракли Кобахидзе обяви, че Грузия преустановява присъединителните преговори с ЕС

Почитаме Св. Парамон и 370-те мъченици, загинали за вярата

Почитаме Св. Парамон и 370-те мъченици, загинали за вярата

Любопитно Преди 1 час

Те станали жертва на жестокото гонение в средата на трети век

„Награждаване на доброто и наказване на злото“: Мрачните гвардейци на подземния свят, които водят душите на мъртвите в Дийю

„Награждаване на доброто и наказване на злото“: Мрачните гвардейци на подземния свят, които водят душите на мъртвите в Дийю

Любопитно Преди 1 час

Дори днес хората по света се покланят на тези китайски мрачни жътвари и ги смятат за важна част от китайската религия

Румъния: Как изчезват едни от последните девствени гори

Румъния: Как изчезват едни от последните девствени гори

Свят Преди 1 час

Едни от последните девствени гори в Европа се намират в Румъния

„Когато някой не може да излезе от главата ти“: Защо постоянно мислим за определени хора

„Когато някой не може да излезе от главата ти“: Защо постоянно мислим за определени хора

Любопитно Преди 1 час

Постоянните мисли за някого не винаги показват силно харесване

Впечатляващите теории зад полярното сияние

Впечатляващите теории зад полярното сияние

Любопитно Преди 1 час

Различните култури са имали коренно различни интерпретации на драматичния природен феномен

Траян елиминира Сапунджиева и се класира на финалите в “Игри на волята”

Траян елиминира Сапунджиева и се класира на финалите в “Игри на волята”

Любопитно Преди 9 часа

Първото си интервю IT специалистката даде в подкаста “След Игрите”

<p>Рубио планира да пропусне среща на НАТО в ключов за Украйна момент</p>

Марко Рубио планира да пропусне среща на НАТО в ключов за Украйна момент

Свят Преди 9 часа

Ройтерс отбелязва, че е доста необичайно подобен ключов трансатлантически форум да премине без участието на ръководителя на американската дипломация

Русия обявяви Human Rights Watch за „нежелана организация“

Русия обявяви Human Rights Watch за „нежелана организация“

Свят Преди 9 часа

Това означава, че международната правозащитна организация трябва да спре всякаква дейност в Русия

Руските власти: Жена е загинала при украинска атака с дронове

Руските власти: Жена е загинала при украинска атака с дронове

Свят Преди 10 часа

Съобщава се, че е било ранено и петгодишно дете

Месец след обира в Лувъра: Бижутата за 88 млн. евро все още не са открити

Месец след обира в Лувъра: Бижутата за 88 млн. евро все още не са открити

Свят Преди 11 часа

Четвъртият предполагаем член на групата, извършила обира, беше обвинен

Кремъл: Очакваме детайли по мирния план преди визитата на делегацията от САЩ

Кремъл: Очакваме детайли по мирния план преди визитата на делегацията от САЩ

Свят Преди 11 часа

Песков каза още, че Москва работи с убеждението, че преговаря само със Съединените щати

"Хизбула" обеща ответни действия след убийството на високопоставен командир

"Хизбула" обеща ответни действия след убийството на високопоставен командир

Свят Преди 11 часа

Това "е отявлена агресия", каза Наим Касем

Александър Квашневски: Руското общество подкрепя войната на Путин

Александър Квашневски: Руското общество подкрепя войната на Путин

Свят Преди 11 часа

По думите му, ситуацията в Западна Европа е напълно различна - човешкият живот се цени в Европа, което не е така в Русия

Всичко от днес

От мрежата

Знаете ли точно колко зъба има кучето ви?

dogsandcats.bg

7 причини защо котката ви отказва да яде гранулите си

dogsandcats.bg
1

Дъждове в края на номеври

sinoptik.bg
1

Тарантули и гекони - жертви на контрабанда

sinoptik.bg

Малката зелена бомба, пълна с витамини - за какво е полезно кивито

Edna.bg

Дневен хороскоп за 29 ноември, събота

Edna.bg

Байерн ще се връща към победите срещу опашкар в Бундеслигата

Gong.bg

Пътят на ЦСКА към Топ 4 минава през Варна и непредвидимия Спартак

Gong.bg

Дъждовен уикенд с валежи в събота

Nova.bg

Поройните дъждове отнесоха реколтата в Югозападна България

Nova.bg