„Аз съм шефът тук“: Какво представлява синдромът на портиера и как да се справим с него

В сички познаваме хора, които буквално изпитват удоволствие от усещането за дребнава власт – една власт, която внезапно изглежда по-важна от здравия разум, емпатията и дори от реалността като цяло. Това поведение се проявява в най-различни роли и ситуации: от агресивни охранители в бизнес център до рецепционистка в салон за красота, която настоятелно разваля сутринта ви, защото „това е в правилата“.

Проблемът е, че този синдром произтича не толкова от властта сама по себе си, колкото от дълбоко чувство за незначителност, което човекът се опитва да прикрие чрез контрол и забрани. Психологът Радмила Бакирова обяснява как да разпознаем този модел и какво можем да направим.

Как да разпознаем синдрома на портиера

Основният признак е удоволствието от упражняване на власт там, където почти няма реална такава.

„Хората не просто спазват правилата; те търсят извинения да отказват, да усложняват, да унижават, да поставят другите на мястото им, да забраняват и да ги държат навън. В този случай истинският авторитет е минимален и истинската цел е да докажат собствената си важност пред света и пред себе си, като ограничат другите, да потъпчат чуждото самочувствие, за да по някакъв начин повишат своето“, обяснява експертът.

Източник: IStock

Откъде идва това?

Най-често коренът се крие в дълбоко усещане за безсилие и несигурност. Някъде в живота човек е бил систематично обезценяван или игнориран, а по-късно намира начин да „си върне своето“ на позволено ниво. Малка позиция, минимална власт, достъп до копче или печат се превръщат в символ на контрол над поне нещо в един хаотичен свят.

Тук не става въпрос за реалните правила на живота, а за компенсиране на вътрешната уязвимост на един „малък човек“.

Как това може да бъде опасно?

Синдромът на портиера разрушава не само отношенията с околните, но и самата личност.

„Това стеснява мисленето на човек, прави го сковано, озлобено и подозрително. Всеки диалог се превръща в конфронтация, а животът – в безкрайна война за формално превъзходство. Колкото по-дълго човек остава в това състояние, толкова по-малко истински интерес има към света“, подчертава психологът.

Как да го разпознаете в себе си

Най-тревожното е, че този синдром може тихо да се промъкне у всеки от нас, като неканен гост. Ако забележите у себе си желание да усложнявате, наказвате или притискате някого „заради реда“, време е да се запитате: какво всъщност ви ядосва и плаши?

Много често зад подобно поведение стоят умора, чувство за невидимост или дълго натрупано недоволство. Осъзнаването на тези емоции е първата и най-важна стъпка към преодоляването им.

Как да се справим със синдрома

На първо място трябва да си върнете усещането за истинска лична стойност – такава, която не зависи от потискането на другите. Полезно е да развивате нови умения и да разширявате задачите, които имат реално значение и цел.

Честните разговори със себе си, работата с психолог и простият навик редовно да се питате „Защо правя това сега?“ постепенно намаляват нуждата от микромениджмънт. Така човек възстановява зрялото усещане за овластеност — без да се крие зад ролята на мини-Наполеон, предполагаем шеф без власт и без реална цел.