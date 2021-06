Астероид получи името на млада българска изследователка

А стероид от астероидния пояс между орбитите на Марс и Юпитер беше получи името на българската изследователка Росита Кокотанекова, съобщи Международният астрономически институт, който отговаря за даването на названия на звезди, планети, астероиди и други небесни тела и явления.

Астероидът "42772 Кокотанекова", който носи името на българката Росита Кокотанекова, е открит на 14 октомври 1998 г. от обсерваторията Лоуъл.

Новоопределените имена обикновено се обявяват на конференцията "Астероиди, комети, метеори", която трябваше да се проведе през юни 2020 г., но заради пандемията бе отложена за юни тази година и вече е пренасрочена за юни 2023 г.

Организаторите на конференцията и работната група са решили да публикуват в бюлетина на международната организация новоизбраните имена, защото признанието за учените и организациите не бива да закъснява толкова, пише в бюлетина.

I don't know much about this asteroid yet but it seems to be about 6-meters in diameter with an albedo of ~12%. Funnily, I already had its phase function plotted on my laptop as part of my new paper. pic.twitter.com/JOVYiQ9fkO