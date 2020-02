Арктика е подходяща за земеделие

Т опенето на ледовете във вечно замръзналите земи ще пресуши около 4 млн. км. от териториите на Канада и Русия.

Условията, които предлагат тези земи са подходящи за засяване с устойчиви на замръзване култури. Новите насаждения ще привлекат нов поток от хора по тези земи, пише ТАСС.

Затоплянето на Арктика може да направи "необитаемите" Източен Сибир, Аляска и Канадска Арктика, по-привлекателни за хората, с което да се намали пренаселването в големите градове.

Чрез изчисления на температурата, влажността и климатичните изменения, учените са получили яснота, кои райони са най-подходящи за земеделие.

Въз основа на резултатите от тези изчисления, Ван Сусберген, ръководител на изследванията, и неговият екип оцениха дали ключови селскостопански култури могат да растат в тези условия.

