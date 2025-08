Арестуваха рапъра Soulja Boy след парти за рождения му ден

Р апърът Soulja Boy беше арестуван рано в неделя сутринта след празненство по повод 35-ия му рожден ден, след като полицията откри огнестрелно оръжие в превозно средство при проверка за нарушение на движението в Лос Анджелис, съобщиха властите.

35-годишният изпълнител, чието истинско име е ДеАндре Кортез Уей, е бил пътник в автомобил, спрян от органите на реда около 2:30 ч. сутринта в района на Мелроуз, потвърдиха от полицейското управление на Лос Анджелис пред NBC Los Angeles.

Според полицията, служителите са забелязали пистолет в колата и впоследствие са арестували Уей по подозрение, че е осъждано лице, незаконно притежаващо огнестрелно оръжие. Към момента не е ясно каква точно е била причината за спирането на автомобила.

Публикации в Instagram разкриват, че Уей е празнувал рождения си ден до късно в събота вечер в популярния клуб Poppy в Западен Холивуд — малко преди ареста си.

„Нямам нужда от охрана“, заявява той във видеоклип, публикуван в социалните мрежи, на който се вижда как се забавлява на препълнен дансинг. Рапърът официално навърши 35 години по-рано същата седмица — в понеделник.

Това не е първият случай, в който Soulja Boy попада в полезрението на закона. През януари 2014 г. той беше арестуван за притежание на зареден пистолет по време на рутинна полицейска проверка, съобщи тогава TMZ.

Още през 2011 г., изпълнителят на хита “Crank That” бе задържан в щата Джорджия след проверка на превозно средство, в което пътувал. Полицията откри марихуана, голяма сума в брой и огнестрелни оръжия. Той бе арестуван по обвинения в тежко престъпление заедно с още четирима души, информира Los Angeles Times.

