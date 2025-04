Lil Nas X в болница с частична парализа на лицето

Р апърът и музикант Lil Nas X разкри, че страда от внезапна частична парализа на лицето.

Публикувайки в Instagram от болницата, звездата съобщи на своите 10,4 милиона последователи, че е „изгубил контрол“ над дясната страна на лицето си.

„Между другото, това съм аз, който прави пълна усмивка в момента“, каза той във видео, докато неуспешно се опитваше да се усмихне. „Брат, дори не мога да се смея правилно.“

В последваща публикация Lil Nas X увери феновете си, че е „ОК“ и ги помоли „да спрат да бъдат тъжни“.

В трета публикация той добави: „Изглеждам смешно за малко, но това е.“

26-годишният изпълнител, чието истинско име е Монтеро Ламар Хил, изглеждаше в добро настроение въпреки състоянието си.

В едно от видеата той насочи камерата от лявата към дясната страна на лицето си, шегувайки се: „Тук сме нормални, тук полудяваме!“

Звездата не разкри причината за състоянието си, но фенове спекулираха, че може да става въпрос за парализа на Бел — нервно заболяване, което причинява парализа на част от лицето, или за синдрома на Рамзи Хънт, при който обрив от херпес зостер засяга лицевия нерв близо до ухото и причинява проблеми със слуха, като шум в ушите.

