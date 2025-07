9 юли: Мистериозната смърт на една българска писателка

Н а 9 юли 1974 г. умира българската писателка Яна Язова. Язова отказва да се присъедини към писателите, които след 1944 г. приемат т.нар. социалистически реализъм за свой художествен метод. През 1960 г. за пръв път излиза от изолацията, представяйки своя ръкопис на романа „Левски“ на издателство „Народна култура“, придружен с препоръка на Димитър Талев и Георги Томалевски. Издателството го включва в плановете си. Междувременно ѝ се обаждат от официоза „Работническо дело“ и искат тя да напише стихотворение за Георги Димитров. Тя отказва и когато отива да си вземе аванса в издателството, казват ѝ, че няма да издадат „Левски“.

Яна Язова умира при неизяснени обстоятелства.

Счита се, че е била жива на 9 юли 1974 г. от която дата е последното вписване в дневника ѝ, което се счита и за последното ѝ засвидетелствано действие приживе. Тялото ѝ е открито през август в дома ѝ. Трупът е в напреднал стадий на разложение, тъй като е прекарал почти месец в летните горещини.

Photos of Yana Yazova who was a Bulgarian poet (1912-1974) & novelist who wrote the historical trilogy Balkani. She had Master’s degree in Slavic philology from Sofia University & also studied French philology at the Sorbonne. She was found murdered in her home in Sofia in 1974. pic.twitter.com/JufAThxkh4