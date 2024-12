7-те най-скъпи картини, продадени през 2024 г.

О тиващата си 2024 беше година на контрасти за пазара на изкуство, отразяваща както предпазливостта, така и новите възможности. Общата стойност на 100-те най-скъпи лота на годината беше 1,8 милиарда долара, а някои шедьоври бяха продадени за фантастични суми.

Ето най-скъпите картини, продадени на търгове през 2024 г.

Рене Магрит „Империя на светлината“ (1954)

„Империя на светлината” е един от най-известните шедьоври на сюрреализма, който впечатлява с контраста на дневното небе и нощния пейзаж. Тази картина символизира мистерията, присъща на творчеството на Магрит и е част от поредица негови творби на тема светлина.

През ноември 2024 г. картината беше продадена на търг на Christie's в Ню Йорк за рекордните 121,2 млн. долара. Купувачът остана анонимен, но придобиването беше най-шумната продажба за годината. „Империя на светлината” привлича вниманието не само на колекционери, но и на широката публика, оставайки икона на сюрреалистичното изкуство.

Ед Рушa „Стандартна бензиностанция“ (1964)

The gas station as an artist's subject.



Standard Station

Ed Ruscha

1966#OldGasStations pic.twitter.com/pSfOSMVWPu — Nick 🐾👣 (@JWH1895) May 16, 2024

Картината „Стандартна бензиностанция“ се превърна в символ на поп изкуството и американската култура от средата на XX в. Това произведение, създадено от Ед Рушa, отразява обикновените американски реалности, трансформирани в изкуство.

През ноември 2024 г. творбата беше продадена на търг на Christie's в Ню Йорк за 68,2 млн. долара. Картината отдавна е част от частна колекция, а продажбата ѝ се превърна в едно от най-очакваните събития на годината. Добре познатата сбитост и графичност на Рушa правят творбите му емблематични за съвременното изкуство.

Клод Моне „Водни лилии“ (1914-1917)

This painting by Claude Monet called “Water Lilies” sold for $65.5 million yesterday at a Sotheby’s auction pic.twitter.com/ekT41p6xKc — Evan (@StockMKTNewz) November 20, 2024

„Водни лилии“ е една от най-известните поредици на Клод Моне, отразяваща любовта му към природата и умението да си играе със светлината и цветовете. Това произведение е създадено в градината му в Живерни, където художникът черпи вдъхновение за повечето си по-късни творби.

През ноември 2024 г. картината беше продадена на търг на Sotheby's в Ню Йорк за 65,5 млн. долара. Високата цена на „Водни лилии“ потвърждава статуса на Моне като един от най-големите импресионисти. Купувачът закупи този шедьовър за частна колекция.

Жан-Мишел Баския „Без заглавие (Елмар)“ (1982)

Жан-Мишел Баския, виден представител на неоекспресионизма, създава тази картина на върха на своята кариера. „Без заглавие (Елмар)” демонстрира уникалния стил на художника, комбинация от графити и експресивни щрихи.

През май 2024 г. платното беше продадено на търг на Phillips в Ню Йорк за 46,5 млн. долара. Тази работа подчертава социалните теми, характерни за работата на Баския, и остава популярна сред колекционерите. Продажбата му за пореден път потвърди статуса на художника като културен феномен.

Рене Магрит „Тайният приятел“ (1958)

#AuctionUpdate #RenéMagritte's 'L'ami intime' achieved £33,660,000. The anonymous man in a bowler hat is one of the most familiar icons of René Magritte's art: https://t.co/Z3NYSH96YQ pic.twitter.com/S7xOcOSEHu — Christie's (@ChristiesInc) March 7, 2024

Тази творба на Магрит е въплъщение на неговия енигматичен маниер, който кара зрителя да се чуди за скритите значения. „Тайният приятел“ е изпълнена със символика картина, която беше продадена на търг на Christie's в Лондон през март 2024 г. за 42,1 млн. долара.

Уникалността на творбата се състои в нейната многозначност, която позволява изображението да се интерпретира по различни начини. Високата цена потвърждава интереса към сюрреалистичното изкуство сред съвременните колекционери. Сега платното ще краси частната колекция на европейски купувач.

Анди Уорхол „Цветя“ (1964)

After nearly five minutes of bidding, Andy Warhol's rare 1964 painting 'Flowers', executed with day-glo paint, has sold for $35,485,000 during the #20thCenturyEveningSale. pic.twitter.com/K5GCqDn1kR — Christie's (@ChristiesInc) May 16, 2024

„Цветя“ е една от най-известните поредици на Анди Уорхол, която показва красотата на природата през призмата на поп арта. Творбата беше продадена през май 2024 г. на търг на Christie's в Ню Йорк за 35,9 млн. долара.

Картината привлича вниманието с ярките си цветове и характерния стил на Уорхол, което я прави желан обект за колекционери. Поредицата „Цветя“ остава една от най-разпознаваемите творби на художника. Подчертава способността му да превръща ежедневните образи в изкуство.

Клод Моне „Купа сено в Живерни“ (1893)

#AuctionUpdate: An iconic haystack painting, Claude Monet’s ‘Meules à Giverny’ achieves an astounding $34.8M after an almost 8-minute bidding battle. #SothebysModern pic.twitter.com/ikZeh7MVuX — Sotheby's (@Sothebys) May 15, 2024

Тази работа е част от поредицата „Купи сено“, в която Моне изследва промените в светлината през различните часове на деня и годината. Картината „Купа сено в Живерни“ е създадена в известната му градина, която се превръща в основен източник на вдъхновение за художника.

През май 2024 г. тя беше продадена на търг на Sotheby's в Ню Йорк за 34,8 млн. долара. Тази творба демонстрира виртуозността на Моне в изобразяването на природни феномени. Продажбата му се превърна в един от акцентите на аукционната година.

