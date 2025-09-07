Любопитно

7 септември: Цената на свободата – покушението над Георги Марков

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Надежда Неменски

7 септември 2025, 06:41
7 септември: Цената на свободата – покушението над Георги Марков
Паметникът на Георги Марков в София   
Източник: БТА/Владимир Шоков

П рез 1978 г. светът на литературата и политическата опозиция беше разтърсен от трагичен инцидент, който остава един от най-известните случаи на политическо покушение по време на Студената война. Българският писател и дисидент Георги Марков, известен със смелите си критики към комунистическия режим в България, става жертва на зловещо нападение в Лондон.

Марков, който от няколко години живее в изгнание в Обединеното кралство, е автор на редица сатирични и публицистични текстове, разкриващи репресивната природа на българската комунистическа власт. Той редовно публикува свои материали в Би Би Си и други западни медии, което го превръща в символ на борбата за свобода на словото и човешки права.

На 7 септември 1978 г., на моста над Темза близо до Waterloo Station, Марков става жертва на добре планирано покушение.

Докато чака автобуса, агентът на Държавна сигурност Франческо Гулино, използвайки специално изработен чадър, инжектира в тялото на писателя миниатюрна капсула с рицинов токсин, смъртоносен отровен агент. Технологията на нападението е изключително изобретателна и се превръща в един от символите на шпионската война по времето на Студената война.

След атаката Марков чувства внезапна болка и дискомфорт, които бързо се задълбочават. Въпреки бързата медицинска помощ, той умира няколко дни по-късно в лондонска болница, оставяйки света в потрес. Смъртта му предизвиква международен скандал и засилва вниманието към дейността на комунистическите служби за сигурност в Източна Европа.

Разследването на случая разкрива, че

покушението е извършено по заповед на българските власти,

а Гулино, агент на Държавна сигурност, е бил част от операцията за ликвидиране на политически неудобни лица. Технологията с отровения чадър остава като едно от най-зловещите и иновативни оръжия на шпионските служби по време на Студената война.

Смъртта на Георги Марков се превръща в траен символ на борбата за свобода на словото и в предупреждение за опасностите, пред които са изправени дисидентите по света. До днес делото му остава значимо за изследователите на политическите репресии и тайните операции на комунистическите служби.

  • Крайовската спогодба

През 1940 г. едно от значимите политически събития в историята на България е Крайовската спогодба, чрез която страната възстановява част от териториите си, изгубени след Първата световна война. На 7 септември 1940 г., след напрегнати дипломатически преговори, Румъния се съгласява да върне на България Южна Добруджа, регион, който е бил част от българските земи до 1913 г., когато е отнет с Решенията на Втория Балкански договор и последвалата Първа световна война.

Връщането на Южна Добруджа става възможно благодарение на активната намеса на Великите сили в периода преди Втората световна война, които се стремят да стабилизират обстановката на Балканите. Крайовската спогодба е подписана в Крайова, Румъния, и се явява част от серия международни договорености, насочени към мирното разрешаване на териториални конфликти в региона.

За България това събитие има огромно национално и символично значение.

Южна Добруджа представлява плодородна земя, важна за селското стопанство, и район с дълбоки исторически и културни връзки с българската нация. Връщането ѝ е посрещнато с радост и гордост от българското население, като моментът е възприет като възстановяване на националното достойнство след десетилетия на териториални загуби.

Спогодбата също така демонстрира умението на България да води дипломация и да използва международния контекст в своя полза. Тя създава относителна стабилност в отношенията между България и Румъния в този период и поставя основите за по-нататъшни политически решения, свързани с геополитическото положение на страната.

Крайовската спогодба остава в българската история като пример за мирно решаване на териториални спорове и важна стъпка към възстановяването на националните територии. За жителите на Южна Добруджа това е момент на завръщане към родната земя и съживяване на културната и историческата идентичност на региона.

  • Стрелбата по Тупак Шакур

На 7 септември 1996 г., светът на музиката беше разтърсен от трагична новина: американският рапър и актьор Тупак Шакур, един от водещите представители на рапа през 90-те години, е прострелян в Лас Вегас. Инцидентът се случва след като Шакур присъства на боксов мач между Майк Тайсън и Брюс Селдън в MGM Grand Hotel. След края на събитието, докато пътува с автомобил, в колата му се стреля, а той е сериозно ранен.

Тупак е транспортиран в болница в критично състояние, където лекарите се борят за живота му.

Въпреки усилията на медицинския екип, шест дни по-късно, на 13 септември 1996 г., той умира на 25-годишна възраст. Смъртта му предизвиква огромен шок сред феновете, музикалната индустрия и обществото като цяло.

Тупак Шакур остава символ на 90-те години и гангста рапа – неговата музика отразява социални проблеми, несправедливостта и живота на улицата, а текстовете му често комбинират енергия, емоция и политическо послание. Убийството му остава едно от най-загадъчните и обсъждани в историята на музиката, породило множество теории и спекулации за мотивите и извършителите.

Още събития на 7 септември:

  • 1812 г. – Бородинска битка: Наполеон побеждава при Бородино войските на Александър I и седмица по-късно влиза в Москва.
  • 1897 г. – Поетът Иван Вазов е назначен за министър на образованието на България.

Родени:

  • 1533 г. – родена е британската кралица Елизабет I
  • 1894 г. – родена е Гала Дали, съпруга на Салвадор Дали
  • 1911 г. – роден е българският комунистически лидер Тодор Живков

Редактор: Надежда Неменски
7 септември Георги Марков покушение Крайовска спогодба Южна Добруджа стрелба Тупак Шакур
Виц на деня

– Скъпа, имаме ли нещо за ядене? – Да, мечти и надежди.
Прочети целия
