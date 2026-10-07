7 октомври: Кои са Сергий и Вакх и кой празнува имен ден

Н а 7 октомври Православната църква почита паметта на светите мъченици Сергий и Вакх.

Двамата живели през втората половина на III век. Те били високообразовани и заемали високи военни длъжности при император Максимиан, съимператор на Диоклетиан и един от най-изявените гонители на християните по това време.

През 303 г. започнало ново преследване на християните. Когато Максимиан научил, че Сергий и Вакх изповядват християнската вяра, първоначално не повярвал. Той смятал, че срещу двамата му доверени служители са отправени клевети от техни завистници.

Скоро обаче се убедил, че информацията е вярна. Максимиан ценял Сергий и Вакх заради тяхната мъдрост, съветите им и смелостта им в битките. Затова първоначално се опитал да ги убеди да се откажат от вярата си в Иисус Христос.

Отказали да се отрекат от вярата си

Сергий и Вакх не само отказали да се отрекат от християнството, но и започнали да убеждават императора да приеме вярата в истинския Бог.

Това разгневило Максимиан. След като двамата категорично отказали да изпълнят заповедите му, той ги лишил от военните им длъжности и ги предал на мъчения.

Според житието двамата били подложени на жестоки изтезания. След тежко бичуване Вакх починал.

На Сергий било предложено да се спаси от мъчителната смърт, ако се отрече от Христос. Той обаче отказал и отговорил с думите на свети апостол Павел: „За мене животът е Христос, а смъртта - придобивка“ (Филип. 1:21).

Заради твърдостта му във вярата Сергий бил обезглавен. Това станало през 303 г.

Храм в чест на мъчениците

През 547 г. византийският император Юстиниан Велики издигнал в Константинопол голяма църква в чест на светите Сергий и Вакх. Храмът е известен като Малката „Света София“.

В него били положени мощите на двамата мъченици. По-късно, по време на кръстоносните походи, части от мощите били пренесени в различни градове в Европа.

Кой празнува имен ден

На 7 октомври имен ден празнуват Сергей и всички, които носят производни на името. Името Сергей е с латински произход и се свързва със значението „слуга“.