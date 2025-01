7 януари – Галилео Галилей и Je suis Charlie

Н а 7 януари 1610 г. италианският астроном Галилео Галилей открива четирите луни на Юпитер. Галилей публикува първите си астрономически наблюдения с телескоп през март същата година в краткия трактат Sidereus Nuncius.

На 7 януари той открива три от четирите големи спътника на Юпитер – Йо, Европа и Калисто. Четири нощи по-късно открива и четвъртия – Ганимед. Той забелязва, че спътниците се появяват и изчезват периодично, което обяснява с тяхното движение около Юпитер, заключавайки, че те се движат в орбита около планетата.

Никола Тесла

This is Nikola Tesla.



The father of modern electricity.



He invented a system that powers every home on Earth today.



But his life was one of brilliance & tragedy.



Here's the tragic story of how the "smartest man alive" lost everything: pic.twitter.com/6SnI6UFhqH — CEO impakt.com - AI Fitness (@winston_zin) December 3, 2024

През 1943 г. на този ден умира Никола Тесла – сръбско-австроунгарски-американски изобретател, физик и електромашинен инженер, известен най-вече с постиженията си в областта на променливия ток и електроснабдяването. Роден в Смилян, Хърватия, Австрийска империя, по произход Тесла е етнически сърбин, който впоследствие приема американско гражданство.

Той често е описван като най-значимия учен и изобретател на модерната епоха, човека, който „разпростря светлина върху лицето на Земята“. Известен е с много и различни революционни приноси в областта на електричеството и магнетизма в края на XIX и началото на XX век. Патентите на Тесла и теоретичните му трудове се превръщат в основа на съвременните електрически системи за променлив ток, включително многофазните системи за електроразпределение и електрическият мотор за променлив ток.

125-ят император на Япония

На тази дата през 1989 г. Акихито става 125-ят император на Япония, след смъртта на баща му Хирохито. Според японската традиция времето на властването на всеки монарх се нарича „ера“, а ерата на Акихито носи името Хейсей, както ще бъде наречен той след смъртта си (Император Хейсей). Обръщението към Акихито е „Негово императорско величество“.

WATCH: Japan's Emperor Akihito begins his abdication rituals at a Shinto shrine.



Today is his last day as emperor #平成最後の日 #平成最後にありがとう #天皇陛下 pic.twitter.com/audNCpwdrL — Bloomberg Originals (@bbgoriginals) April 30, 2019

Акихито е роден на 23 декември 1933 г. в Императорския дворец в Токио. Той е най-големият син и четвърто дете на император Шова (Хирохито) и императрица Коджун (Нагако). Още на три години е отделен от родителите си и получава образование от частни учители. Като дете получава титлата принц Цугу.

Въпреки че още с раждането си Акихито става наследник на Хризантемовия трон, формалната му инвеститура като кронпринц се състои на 10 ноември 1952 г. През юни следващата година Акихито представя Япония на коронацията на кралица Елизабет II във Великобритания.

Акихито управлява от 7 януари 1989 г. до 30 април 2019 г., когато доброволно се оттегли от престола заради преклонна възраст. Големият му син Нарухито е император на Япония от 1 май 2019 г.

Бил Клинтън

Процесът по импийчмънт на Бил Клинтън започва в Сената на САЩ. Въпреки че Камарата на представителите гласува за импийчмънт на президента по обвинения в лъжесвидетелстване и възпрепятстване на правосъдието, свързани с аферата му с Моника Люински, Сенатът на САЩ гласува за оправдаване на Клинтън.

The House of Representatives impeached President Bill Clinton #TDIH in 1998, adopting two of four articles of impeachment forwarded by the Judiciary Committee. The Senate acquitted Clinton after a five-week trial, the first since that of President Andrew Johnson in 1868. #history pic.twitter.com/XsHM5Zqb7T — David Klein (@DavidKleinKS) December 19, 2024

Президентът първоначално отрича, че е имал неподходящи отношения с Люински. След като разследващите се сдобиват с нейна дреха, на която има остатъци от семенна течност, и с показанията на самата Люински, Клинтън все пак признава, че са съществували сексуални отношения между двамата.

Той се извинява за действията си на нацията и се съгласява да плати съдебна глоба от 25 000 долара, също така урежда делото си за сексуален тормоз с Пола Джоунс за 850 000 долара и му е отнета адвокатската правоспособност в Арканзас и за явяване пред Върховния съд на САЩ. Бил Клинтън е само един от тримата президенти – включително Андрю Джонсън и Доналд Тръмп – които са били подлагани на импийчмънт.

„Шарли Ебдо“

На 7 януари 2015 г. е извършена терористичната атака в редакцията на сатиричното издание „Шарли Ебдо“ в Париж. „Шарли Ебдо̀“ е френски ежеседмичен сатиричен вестник, издаван в столицата Париж. Голяма част от съдържанието му са карикатури. Във вестника се публикуват и журналистически разследвания, които основно засягат теми като сектите, десния екстремизъм, католицизма, исляма, ислямизма, юдаизма, както и статии на други теми в политиката и културата.

7 janvier 2015, une attaque terroriste islamiste perpétrée contre le journal satirique Charlie Hebdo à Paris.



Le bilan final est de douze personnes assassinées et de onze blessées, dont quatre grièvement.



N'oublions jamais. pic.twitter.com/kFSB2KXitp — 36quaidesorfevres (@36_qdo) January 7, 2024

Препубликуването на карикатурите на Мохамед от вестник Jyllands-Posten през 2006 г. предизвиква ожесточена реакция в мюсюлманските държави. На 7 януари 2015 г. е извършен атентат в редакцията на „Шарли Ебдо“, при който загиват дванадесет сътрудници и близки на изданието. На 15 януари 2015 г. излиза брой №1178 на „Шарли Ебдо“ – „броят на оцелелите“, на чиято корица стои карикатура на Люз, на която е изобразен пророкът Мохамед, който отронва сълза, държи плакат „Je suis Charlie“, а заглавието е „Всичко е простено“.

Още събития на 7 януари:

1536 г. – умира Катерина Арагонска, първата съпруга на британския крал Хенри VIII (той има общо шест)

1964 г. – роден е актьорът Никълъс Кейдж („Да напуснеш Лас Вегас“, „Лице на заем“, „Град на ангели“, „Капитан Корели“)

1968 г. – роден е българският писател Георги Господинов, носител на награда „Букър“ за 2023 г. за романа „Времеубежище“

2005 г – умира Розмари Кенеди, сестра на президента Джон Кенеди. Едва на 23 тя претърпява лоботомия и прекарва остатъка от живота си в институция

2021 г. – социалните мрежи Фейсбук и Инстаграм блокират американския президент Доналд Тръмп

2021 г. – Илон Мъск става най-богатият човек в света, измествайки от първото място основателят на Амазон Джеф Безос

2024 г. – умира легендарният германски футболист и треньор Франц Бекенбауер

