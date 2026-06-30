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7 храни с постбиотици, които подпомагат здравето на червата

Днес хората все по-често обсъждат микробиома си, обменят рецепти за напитки с чиа и открито говорят за подуване и храносмилателни проблеми

30 юни 2026, 06:36
7 храни с постбиотици, които подпомагат здравето на червата
Източник: IStock

П реди няколко години разговорите за здравето на червата извън лекарския кабинет бяха почти табу. Днес хората все по-често обсъждат микробиома си, обменят рецепти за напитки с чиа и открито говорят за подуване и храносмилателни проблеми. Според специалистите обаче, когато става въпрос за научно обосновани решения за подобряване на чревното здраве, най-важният източник на информация остават медицинските експерти.

Ако се интересувате от възстановяване на баланса в червата, вероятно вече сте чували за пребиотиците и пробиотиците. Според Джо Уудхърст, директор по хранене и образование в Ancient + Brave, още една група вещества заслужава внимание - постбиотиците.

„Постбиотиците са новата граница в науката за здравето на червата“, казва специалистката по хранене. „Колкото повече научаваме за микроорганизмите, които обитават червата ни, толкова по-добре разбираме как те влияят върху организма като цяло. Не само самите бактерии са важни за здравето ни, а и съединенията, които произвеждат - постбиотиците, които подпомагат тялото по различни начини.“

  • Какво представляват постбиотиците?

„Бактериите в червата ферментират храната, която консумираме, разграждайки фибрите и растителните съединения. В резултат на този процес се образуват различни странични продукти и вещества, които общо наричаме постбиотици“, обяснява Уудхърст.

Много от тях имат благоприятен ефект върху здравето. Когато микробиомът е здрав и балансиран, постбиотиците оказват силно положително въздействие върху организма. При дисбиоза - състояние на нарушен баланс между полезните и потенциално вредните бактерии - производството на постбиотици може да бъде компрометирано, което допринася за възпаления, отслабване на имунната система и метаболитни нарушения.

Шест храни, които са естествени пробиотици

  • Каква е разликата между пробиотици, пребиотици и постбиотици?

„Представете си червата като градина“, казва Уудхърст.

Според нея:

  1. Пробиотиците са растенията.
  2. Пребиотиците са хранителните вещества, които подхранват растенията и създават условия за развитието им.
  3. Постбиотиците са резултатът от една процъфтяваща градина - кислородът, плодовете и всички положителни ефекти, които тя създава около себе си.

„Постбиотиците са продукт на добре поддържан микробиом и начинът, по който червата комуникират с останалата част от организма. Ако се грижите за градината, ползите ще се разпространят далеч отвъд нея“, допълва тя.

Бактерията, която контролира мозъка ни

  • Какви видове постбиотици съществуват?

Според Уудхърст групата на постбиотиците е изключително разнообразна.

  • Късоверижни мастни киселини

Сред тях са бутиратът, пропионатът и ацетатът. Те се образуват при ферментацията на фибри от чревните бактерии и са сред най-изследваните постбиотици.

Бутиратът защитава клетките, покриващи червата, и има мощно противовъзпалително действие. Ацетатът показва потенциал за регулиране на кръвната захар и защита срещу вредни бактерии. Пропионатът участва в регулирането на апетита, като изследванията показват, че късоверижните мастни киселини комуникират директно с мозъка чрез блуждаещия нерв.

  • Витамини

Някои чревни бактерии подпомагат синтеза на витамини от група В, включително В12, фолиева киселина и В6, както и витамин К2.

  • Ензими

Произвеждат се по време на ферментацията и подпомагат храносмилането и метаболитните процеси.

  • Пептиди и аминокиселини

Сред тях са бактериоцините - естествени антимикробни пептиди, които регулират микробната среда, както и други биоактивни пептиди с роля за имунната система и клетъчната сигнализация.

  • Екзополизахариди

Това са захарни съединения, отделяни от микроорганизмите по време на ферментация. Изследванията показват, че те могат да подпомагат имунитета, да понижават холестерола и да регулират кръвното налягане. Кефирът е добър пример за продукт, съдържащ такива съединения.

  • Индоли и уролитини

Нови изследвания сочат, че тези вещества могат да играят важна роля за здравето на мозъка.

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  • Ползите от постбиотиците

„Постбиотиците се оказват един от най-важните механизми, чрез които червата влияят върху целия организъм“, обяснява специалистката.

Те играят роля в:

  1. Поддържането на чревната бариера

Чревната бариера защитава средата, в която живеят полезните микроорганизми. Особено бутиратът подпомага здравината на чревната стена и намалява нейната пропускливост.

  1. Ефективността на имунната система

Постбиотиците са ключови за обучението на имунната система да реагира правилно. Около 70 процента от имунната тъкан се намира в червата и постбиотиците участват в процеса на разграничаване между полезни и вредни агенти.

  1. Метаболитното здраве

Късоверижните мастни киселини влияят върху чувствителността към инсулин, хормоните на апетита и метаболизма на мазнините. Изследванията показват, че ацетатът и пропионатът могат да играят роля в предотвратяването и контрола на метаболитни заболявания.

  1. Противовъзпалителните процеси

Много постбиотици са мощни противовъзпалителни агенти. Липсата им се свързва с хронични нискостепенни възпаления, които стоят в основата на редица съвременни заболявания.

  1. Мозъчната функция и настроението

Късоверижните мастни киселини и други постбиотични съединения комуникират с мозъка чрез блуждаещия нерв и влияят върху производството на невротрансмитери - ключов елемент от връзката между червата и мозъка.

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  • 7 храни, богати на постбиотици

Ако искате да увеличите количеството постбиотици чрез храненето си, Уудхърст препоръчва да заложите на богати на фибри и ферментирали храни:

  1. Мисо
  2. Чесън
  3. Темпе
  4. Кимчи
  5. Лук
  6. Аспержи
  7. Кефир
Източник: iStock
  • Как естествено да увеличите постбиотиците в червата си

Според специалиста следните навици могат да подпомогнат производството на постбиотици:

  1. Консумирайте разнообразни растителни храни с високо съдържание на фибри. Стремете се към повече от 30 различни растителни продукта седмично, включително зеленчуци, плодове, бобови култури, пълнозърнести храни, ядки, семена и подправки.
  2. Включвайте устойчиво нишесте от сварени и охладени картофи, зелени банани, овес и бобови култури. То се ферментира предимно до бутират.
  3. Консумирайте ферментирали храни като кисело мляко с живи култури, кефир, кисело зеле, кимчи, мисо и темпе.
  4. Избирайте храни, богати на полифеноли, като горски плодове, зехтин, черен шоколад, кафе и матча.
  5. Ограничете ултрапреработените храни, тъй като те променят бактериалните популации, произвеждащи полезни постбиотици. С течение на времето емулгаторите и добавките могат да увредят чревната бариера.
  6. Осигурявайте си качествен сън. По време на съня червата се възстановяват, а качеството на съня влияе върху чревната бариера, баланса на микробиома и производството на постбиотици.
  7. Контролирайте стреса. Микробиомът е изключително чувствителен към състоянието на нервната система, а хроничният стрес значително намалява броя на бактериите, произвеждащи бутират.
Източник: Vogue    
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