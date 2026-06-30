7 храни с постбиотици, които подпомагат здравето на червата

П реди няколко години разговорите за здравето на червата извън лекарския кабинет бяха почти табу. Днес хората все по-често обсъждат микробиома си, обменят рецепти за напитки с чиа и открито говорят за подуване и храносмилателни проблеми. Според специалистите обаче, когато става въпрос за научно обосновани решения за подобряване на чревното здраве, най-важният източник на информация остават медицинските експерти.

Ако се интересувате от възстановяване на баланса в червата, вероятно вече сте чували за пребиотиците и пробиотиците. Според Джо Уудхърст, директор по хранене и образование в Ancient + Brave, още една група вещества заслужава внимание - постбиотиците.

„Постбиотиците са новата граница в науката за здравето на червата“, казва специалистката по хранене. „Колкото повече научаваме за микроорганизмите, които обитават червата ни, толкова по-добре разбираме как те влияят върху организма като цяло. Не само самите бактерии са важни за здравето ни, а и съединенията, които произвеждат - постбиотиците, които подпомагат тялото по различни начини.“

Какво представляват постбиотиците?

„Бактериите в червата ферментират храната, която консумираме, разграждайки фибрите и растителните съединения. В резултат на този процес се образуват различни странични продукти и вещества, които общо наричаме постбиотици“, обяснява Уудхърст.

Много от тях имат благоприятен ефект върху здравето. Когато микробиомът е здрав и балансиран, постбиотиците оказват силно положително въздействие върху организма. При дисбиоза - състояние на нарушен баланс между полезните и потенциално вредните бактерии - производството на постбиотици може да бъде компрометирано, което допринася за възпаления, отслабване на имунната система и метаболитни нарушения.

Шест храни, които са естествени пробиотици

Каква е разликата между пробиотици, пребиотици и постбиотици?

„Представете си червата като градина“, казва Уудхърст.

Според нея:

Пробиотиците са растенията. Пребиотиците са хранителните вещества, които подхранват растенията и създават условия за развитието им. Постбиотиците са резултатът от една процъфтяваща градина - кислородът, плодовете и всички положителни ефекти, които тя създава около себе си.

„Постбиотиците са продукт на добре поддържан микробиом и начинът, по който червата комуникират с останалата част от организма. Ако се грижите за градината, ползите ще се разпространят далеч отвъд нея“, допълва тя.

Бактерията, която контролира мозъка ни

Какви видове постбиотици съществуват?

Според Уудхърст групата на постбиотиците е изключително разнообразна.

Късоверижни мастни киселини

Сред тях са бутиратът, пропионатът и ацетатът. Те се образуват при ферментацията на фибри от чревните бактерии и са сред най-изследваните постбиотици.

Бутиратът защитава клетките, покриващи червата, и има мощно противовъзпалително действие. Ацетатът показва потенциал за регулиране на кръвната захар и защита срещу вредни бактерии. Пропионатът участва в регулирането на апетита, като изследванията показват, че късоверижните мастни киселини комуникират директно с мозъка чрез блуждаещия нерв.

Витамини

Някои чревни бактерии подпомагат синтеза на витамини от група В, включително В12, фолиева киселина и В6, както и витамин К2.

Ензими

Произвеждат се по време на ферментацията и подпомагат храносмилането и метаболитните процеси.

Пептиди и аминокиселини

Сред тях са бактериоцините - естествени антимикробни пептиди, които регулират микробната среда, както и други биоактивни пептиди с роля за имунната система и клетъчната сигнализация.

Екзополизахариди

Това са захарни съединения, отделяни от микроорганизмите по време на ферментация. Изследванията показват, че те могат да подпомагат имунитета, да понижават холестерола и да регулират кръвното налягане. Кефирът е добър пример за продукт, съдържащ такива съединения.

Индоли и уролитини

Нови изследвания сочат, че тези вещества могат да играят важна роля за здравето на мозъка.

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Ползите от постбиотиците

„Постбиотиците се оказват един от най-важните механизми, чрез които червата влияят върху целия организъм“, обяснява специалистката.

Те играят роля в:

Поддържането на чревната бариера

Чревната бариера защитава средата, в която живеят полезните микроорганизми. Особено бутиратът подпомага здравината на чревната стена и намалява нейната пропускливост.

Ефективността на имунната система

Постбиотиците са ключови за обучението на имунната система да реагира правилно. Около 70 процента от имунната тъкан се намира в червата и постбиотиците участват в процеса на разграничаване между полезни и вредни агенти.

Метаболитното здраве

Късоверижните мастни киселини влияят върху чувствителността към инсулин, хормоните на апетита и метаболизма на мазнините. Изследванията показват, че ацетатът и пропионатът могат да играят роля в предотвратяването и контрола на метаболитни заболявания.

Противовъзпалителните процеси

Много постбиотици са мощни противовъзпалителни агенти. Липсата им се свързва с хронични нискостепенни възпаления, които стоят в основата на редица съвременни заболявания.

Мозъчната функция и настроението

Късоверижните мастни киселини и други постбиотични съединения комуникират с мозъка чрез блуждаещия нерв и влияят върху производството на невротрансмитери - ключов елемент от връзката между червата и мозъка.

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7 храни, богати на постбиотици

Ако искате да увеличите количеството постбиотици чрез храненето си, Уудхърст препоръчва да заложите на богати на фибри и ферментирали храни:

Мисо Чесън Темпе Кимчи Лук Аспержи Кефир

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Как естествено да увеличите постбиотиците в червата си

Според специалиста следните навици могат да подпомогнат производството на постбиотици: