Proba-3 прави невъзможното: Слънчево затъмнение на всеки 20 часа

С лънчевото затъмнение е чудо. Това странно явление в сложното взаимодействие между Земята, Луната и Слънцето не само ни напомня за чудесата на Космоса – то ни дава възможност да видим Слънцето така, както рядко го наблюдаваме, съобщава Sciencealert.

По-конкретно, тъй като Луната закрива основния диск на Слънцето, можем да видим детайли и особености в слънчевата атмосфера, или корона, които обикновено са скрити от погледа. Сега една нова сателитна обсерватория ни дава възможност да наблюдаваме затъмнението всеки ден.

Това е Proba-3 на Европейската космическа агенция – чудесно постижение на техниката. Тя се състои от два отделни космически апарата – коронограф и окултер, които летят в прецизна формация, разделени на разстояние 150 метра – около 1,4 футболни игрища.

В тази конфигурация окултерът се ориентира така, че да блокира диска на Слънцето, докато коронографът прави наблюдения на короната в различни дължини на вълната, използвайки своя инструмент ASPIICS – съкращение от „Асоциация на космически апарати за поляриметрично и спектрално изображение на короната на Слънцето“.

След като изпълни този великолепен подвиг в продължение на няколко часа без никаква намеса от наземния контрол, мисията вече е провела първите си наблюдения на изкуствено затъмнение.

„Всяко пълно изображение – обхващащо областта от скритото Слънце чак до края на зрителното поле – всъщност е конструирано от три изображения. Разликата между тях е само времето на експозиция, което определя колко дълго блендата на коронографа е изложена на светлина. Комбинирането на трите изображения ни дава пълния изглед на короната“, обяснява главният изследовател на ASPIICS Андрей Жуков от Кралската обсерватория на Белгия.

