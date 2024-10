„Огнен пръстен“: Слънчево затъмнение ще създаде рядък феномен над Южна Америка

Е жегодното слънчево затъмнение ще създаде рядко явление „огнен пръстен“, видимо в някои части на Южна Америка.

„Огненият пръстен“ се появява, когато Луната се изправи между Слънцето и Земята, за да създаде слънчево затъмнение, но не блокира напълно светлината на Слънцето.

Тази година Луната ще се намира по-далеч от Земята от обикновено, така че хората в някои части на Чили и Аржентина ще могат да наблюдават „своеобразен светлинен пръстен, идващ от Слънцето“, заяви за АФП Диего Ернандес, ръководител на отдела за разпространение на научни знания в Планетариума в Буенос Айрес.

Преди и след пръстена ще се вижда „полумесец“, тъй като Луната ще премине пред Слънцето, добави той.

Траекторията на слънчевото затъмнение ще започне в северната част на Тихия океан, ще премине над Андите и Патагония в Латинска Америка и ще завърши в Атлантическия океан.

Според НАСА затъмнението ще продължи повече от три часа - от 17:00 до около 2030 г. по Гринуич.

Но явлението „огнен пръстен“ се очаква да продължи само няколко минути, като ще се появи около от 18:45 г. по Гринуич, според института IMCCE на Парижката обсерватория във Франция.

Частичното затъмнение ще бъде видимо от Боливия, Перу, Парагвай, Уругвай, части от Бразилия, Мексико, Нова Зеландия и няколко острова в Тихия и Атлантическия океан, съобщи НАСА.

