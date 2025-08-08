Най-странните диети на знаменитости - от гладуване до пиене само на лимонада

В света на славата и прожекторите външният вид често е издигнат в култ, а стремежът към "перфектното тяло" може да доведе до крайности. Много знаменитости са готови да изоставят всякакви традиционни представи за здравословно хранене, стигайки до странни, шокиращи и дори опасни диети – само и само да влязат в роля или да изглеждат определен начин пред камерата.

От гладуване с дни до хранене само с лимонена вода – тези звезди доказаха, че когато става дума за външен вид, граници почти няма. Виж кои са най-екстравагантните и обсъждани холивудски режими в нашата галерия с пет от най-странните звездни диети.