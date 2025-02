4 февруари – роден е Гоце Делчев

Н а 4 февруари 1794 г. Франция слага край на робството в републиката и всички нейни колонии и обявява робите за свободни граждани. Въпреки това Комитетът за обществена безопасност забави изпращането на прокламацията до колониите с два месеца.

Това се дължи на очевидното противопоставяне на Робеспиер на премахването на робството. Въпросът в крайна сметка е решен от Комитета, заобикаляйки Робеспиер и нарежда указът за премахване да бъде изпратен на Сен Доминг – френска колония в западната част на карибския остров Испаньола, в района на съвременен Хаити, от 1697 до 1804 г.

On this day in 1802, Napoleon Bonaparte reestablishes slavery in all French colonies. The move reverses its abolition under France's revolutionary regime in 1794. It will take until 1818 for France to finally outlaw the slave trade; abolition won't be reimposed until 1848. pic.twitter.com/c7G887w1m1