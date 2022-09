ООН: 50 милиона души живеят в модерно робство

50 милиона души по света са хванати в капана на принудителен труд или принудителен брак, заяви ООН, като предупреди, че през последните години броят им е нараснал драстично.

Организацията на обединените нации по-рано си постави за цел да изкорени всички форми на модерно робство до 2030 г., но вместо това броят на хората, попаднали в капана на принудителен труд или принудителен брак, се е увеличил с 10 милиона между 2016 г. и 2021 г., се посочва в нов доклад.

Проучването, проведено от агенциите на ООН за труда и миграцията заедно с фондация Walk Free, установи, че в края на миналата година 28 милиона души са били под принудителен труд, а 22 милиона са живеели в брак, в който са били принудени да се обвържат. Това означава, че почти един на всеки 150 души в света е въвлечен в съвременни форми на робство, се казва в доклада.

"Шокиращо е, че ситуацията със съвременното робство не се подобрява", заяви в изявление Гай Райдър, ръководител на Международната организация на труда (МОТ). "Нищо не може да оправдае продължаването на тази фундаментална злоупотреба с правата на човека."

В доклада се посочва, че пандемията от COVID-19, която влоши условията и увеличи дълговете на много работници, е увеличила риска. В съчетание с последиците от изменението на климата и въоръжените конфликти, тя е допринесла за "безпрецедентно нарушаване на заетостта и образованието, увеличаване на крайната бедност и принудителна и опасна миграция", което засилва заплахата.

В доклада се предупреждава, че това е дългосрочен проблем, като според оценките попадането в капана на принудителния труд може да продължи с години, а принудителният брак често е "доживотна присъда".

Жените и децата са най-уязвими. Децата са един на всеки пет души, намиращи се в принудителен труд, като повече от половината от тях са въвлечени в сексуална експлоатация с търговска цел, се казва в доклада. В същото време вероятността да бъдат подложени на принудителен труд е повече от три пъти по-голяма от тази при възрастните работници, които не са мигранти, сочи докладът.

"Този доклад подчертава спешната необходимост да се гарантира, че всяка миграция е безопасна, организирана и редовна", заяви Антонио Виторино, ръководител на Международната организация по миграция (МОМ).

Съвременното робство присъства в почти всички страни по света, като повече от половината от случаите на принудителен труд и една четвърт от принудителните бракове са в страни с високи или средни доходи.

В доклада се констатира, че броят на хората - предимно жени и момичета - в принудителни бракове, се е увеличил с цели 6,6 милиона от последните глобални оценки през 2016 г. насам.

За същия период броят на хората, подложени на принудителен труд, е нараснал с 2,7 милиона. Увеличението се дължи изцяло на повече принудителен труд в частната икономика, включително при принудителна сексуална експлоатация с търговска цел.

