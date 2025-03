31 март: Трагичната смърт на Шарлот Бронте и нероденото ѝ дете

Н а тази дата през 1855 г. умира английската писателка Шарлот Бронте. Творбите ѝ се превръщат в класика в английската литература, като най-популярната от тях е романът „Джейн Еър“.

За съжаление съдбата на Шарлот е тежка

– майка ѝ умира от рак, когато тя е едва 6-годишна, две от сестрите ѝ умират през 1825 г. През 1848 г. само за 8 месеца тя губи още трима членове на семейството си – брат си Брануел и сестрите си Емили и Ан.

