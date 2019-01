Париж... градът на въздишките, любовта, целувките, вкусната храна и изкуството.

Толкова много може да се пише и разказва за този приказен град, който всеки човек заслужава да посети.

Днес решихме да ви разходим, макар и виртуално, из едни от най-красивите кътчета на френската столица, но този път връщаме лентата още по-назад, а именно в края на XIX в.

Години преди да се появи прословутата Айфелова кула.

В ГАЛЕРИЯТА ВИЖТЕ АРХИВНИ СНИМКИ НА ПАРИЖ ПРЕДИ АЙФЕЛОВАТА КУЛА

В града се намират множество паметници на културата, което отразява водещото му значение в световната история, що се отнася до сферата на културата, икономиката и науката.

Наименованието "Париж" произлиза от името на основателите на града, а именно келтското племе, познато като паризии. Париж има много прякори, но най-известният е "Градът на светлините".

Градът се развива много през вековете, но съвременния си вид започва да придобива в средата на XIX в.

През 1853 г. Наполеон III назначава Жорж Осман, известен като Барон Осман, за префект на града със задачата да го модернизира. Баронът извършва това с драстични мерки, като събаря една голяма част от Париж и построява големи, широки булеварди.

Преди Първата световна война

Световните изложения през 1889 и 1900 г. оставят своя отпечатък върху столицата.

Именно на едно от тези изложения е представена Айфеловата кула – най-известната забележителност на Париж, построена и открита официално през 1889 г. Този период е известен още като Бел епок (Хубавото време).

В тези години започва да се развива още повече Париж, а заедно с него автомобилостроенето и самолетостроенето.

Това е периодът, през който Париж се утвърждава като културна столица на света, особено популярен с кварталите Монпарнас и Монмартър.

В галерията горе може да разгледате интересни архивни снимки, които са направени няколко години преди построяването на Айфеловата кула, която изцяло променя облика на Париж.

Интересни факти за една от най-известните забележителности в света:

1. Когато Адолф Хитлер посещава Париж по време на Окупацията през 1940 г., кабелите на асансьора са разсечени от французите, за да бъде принуден Хитлер да се катери по стълбището до върха, но той така и не го прави.

Seventy-eight years ago today, 23rd June 1940, Adolf Hitler toured Paris and visited the Eiffel Tower. Seen here with Albert Speer on the left and Arno Breker on the right.



Within weeks the Battle of Britain would begin.. pic.twitter.com/rRRAfg5zxz