3-метрова вълна докато пиеш кафе

Д окато си пият кафето, в крайбрежно заведение в Есекс, клиенти заснемат една от най-екстремните ситуации, която може да им се случи някога.

Разразилата се буря издига 3-метрови вълни, които се разбиват в заведението.

Мътната вода се стича по прозорците, докато клиентите спокойно заснемат случващото се със своите мобилни телефони.

Въпреки лошите метеорологични условия заведението остава невредимо, както и хората в него.

Неразрушената конструкция обаче е сред малкото в страната, които остават непокътнати след бурите.

В цяла Великобритания са регистрирани над 200 сигнала за нанесени щети от бурните ветрове, със скорост 80 км/ч., обилни валежи и наводнения.

