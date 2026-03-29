29 март: „Мир с вкус на пепел“ и краят на един кошмар

В историята на всяка суперсила има моменти, които бележат не просто край на военна операция, а болезнено съзряване и преоценка на целия национален идеал. Датата 28 март 1973 г. (и последвалият я 29 март, когато излитат последните самолети) остава в аналите като деня, в който Съединените щати окончателно затвориха една от най-противоречивите страници в своята биография.

Девет години след съдбоносната резолюция Тонкин, дала старт на масираната военна намеса, последните бойни части на САЩ напуснаха виетнамската земя, оставяйки зад себе си джунгли, напоени с кръв, и едно дълбоко разделено общество у дома.

Пътят от Тонкин до Сайгон: Ескалация без изход

Всичко започна през август 1964 г., когато след инцидента в Тонкинския залив американският Конгрес даде на президента Линдън Джонсън „празен чек“ за водене на война в Югоизточна Азия. Тогава оптимизмът беше в разгара си – технологичното и финансово превъзходство на Америка изглеждаше непоклатимо срещу партизанските тактики на Виетконг.

Но годините минаваха, а конфликтът се превърна в блато, което поглъщаше милиарди долари и хиляди млади животи. От „ограничена намеса“, войната ескалира до половин милионен контингент, без изглед за окончателна победа.

Парижкото споразумение и горчивият вкус на оттеглянето

Мирните споразумения в Париж, подписани през януари 1973 г., бяха дипломатическият изход, от който Вашингтон отчаяно се нуждаеше. На 28 март започна финалната фаза на изтеглянето. Гледката на американските войници, качващи се на транспортните самолети в Сайгон, беше натоварена с тежка символика.

Те се завръщаха в родина, която не ги посрещна с фанфари, а с мълчание и протести. За мнозина това не беше „мир с чест“, както го наричаше президентът Ричард Никсън, а признание, че дори най-могъщата армия не може да наложи волята си върху народ, решен на всичко в името на своето обединение.

Наследството на една изгубена невинност

Изтеглянето на войските през 1973 г. сложи край на прекия американски ангажимент, но остави Виетнам в състояние на крехко примирие, което щеше да рухне само две години по-късно с падането на Сайгон

За САЩ обаче урокът беше научен по най-трудния начин. „Виетнамският синдром“ промени завинаги американската външна политика, правейки Вашингтон далеч по-предпазлив при намеса в чужди конфликти.

Денят, в който България пренаписа своята геополитическа съдба

Има моменти в историята, които не просто отбелязват край на една епоха, а полагат основите на сигурността за поколения напред. Датата 29 март 2004 г. е точно такъв вододел за съвременна България.

В слънчевото утро на Вашингтон, сред тържествената атмосфера на американската столица, страната ни направи своя най-решителен цивилизационен избор от векове насам. Депозирането на ратификационните документи за присъединяването към Северноатлантическия договор не беше просто административен акт, а окончателното завръщане на България в семейството на свободните и демократични нации.

Пътят до Вашингтон е дълъг, осеян с трудни реформи и болезнени равносметки. След десетилетия на изолация зад Желязната завеса, България трябваше да извърви труден преход от тоталитарна държава към предвидим и надежден партньор.

Желанието за членство в НАТО се роди в бурните дни на началото на 90-те години, когато обществото ни осъзна, че националната сигурност не може да съществува в изолация. Процесът изискваше не само модернизация на армията, но и дълбока трансформация на мисленето – преход от стратегия на конфронтация към култура на сътрудничество и споделени ценности.

Историческият миг в Белия дом

На самия 29 март 2004 г., тогавашният министър-председател Симеон Сакскобургготски, в присъствието на лидерите на още шест източноевропейски държави, предаде документите за членство на държавния секретар на САЩ. Този церемониален жест официално постави България под колективния чадър за сигурност на най-мощния военен съюз в света.

Знаменателното събитие беше кулминацията на усилията на редица правителства и дипломати, които в продължение на повече от десетилетие работиха неуморно, за да докажат, че България е неразделна част от евроатлантическата общност. Няколко дни по-късно, на 2 април, българският трикольор се издигна пред щабквартирата на Алианса в Брюксел, ознаменувайки новата роля на страната ни като равноправен съюзник.

Новата реалност на споделената отговорност

Присъединяването към НАТО промени фундаментално статута на България на световната сцена. От „консуматор“ на сигурност, страната ни се превърна в неин „производител“, участвайки активно в мисии и операции по целия свят. Членството донесе не само военни гаранции съгласно чл. 5 от Вашингтонския договор, но и засили доверието на чуждестранните инвеститори, превръщайки България в по-стабилно и предвидимо място за развитие.

Днес, повече от две десетилетия по-късно, 29 март остава символ на един от малкото моменти на истинско национално обединение около голяма стратегическа цел – избора на сигурно и демократично бъдеще в сърцето на западната цивилизация.

Още събития на 29 март:

1792 г. – Кралят на Швеция Густав III умира, след като е бил застрелян 13 дни по-рано в гърба на нощен маскен бал в Кралската шведска опера в Стокхолм.

1848 г. – Поради струпване на лед Ниагарският водопад спира за едно денонощие.

1974 г. – китайски фермери откриват Теракотената армия край Сиан. 8000 глинени статуи на воини, погребани, за да пазят гробницата на първия император на Китай, Цин Шъхуан.

1986 г. – Римският наказателен съд издава оправдателна присъда срещу Сергей Антонов, обвинен за атентата срещу папа Йоан Павел II.

